Unfall Auto kracht in Lkw – Baby sitzt vorne auf Schoß der Mutter

Berlin. In Berlin ist bei einem Autounfall ein Baby verletzt worden. Das Kind war nicht angeschnallt – sondern saß auf dem Schoß der Mutter.

Ein zehn Monate alter Säugling ist bei einem Autounfall in Berlin-Lichterfelde in der Nacht zu Sonntag verletzt worden. Das Baby saß nicht in seinem Kindersitz, sondern auf dem Schoß seiner Mutter, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein anderes Auto den Familienwagen überholt haben und dann vor ihm wieder eingeschert sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Vater das Auto nach rechts. Der Wagen prallte gegen einen Lastwagen der am rechten Fahrbahnrand stand.

Der zehn Monate alte Junge erlitt laut Polizei bei dem Unfall eine Kopfverletzung und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Mutter des Kindes klagte nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen. Der 29 Jahre alte Vater und ein Dreijähriger blieben unverletzt. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Fahrer verlief negativ.

28-Jähriger liefert sich Autorennen – mit Baby im Auto

Es blieb nicht der einzige Fall, bei dem Kinder nicht angeschnallt im Auto unterwegs waren. In Berlin-Borsigwalde stoppte die Polizei am Samstagabend einen Raser – unterwegs mit Lebensgefährtin und den drei gemeinsamen Kindern, darunter ein Baby. Die Kinder seien teilweise nicht angeschnallt gewesen, teilte die Polizei mit.

Der 28-Jährige soll sich Zeugen zufolge zwei Stunden zuvor mit einem anderen Fahrer ein illegales Rennen geliefert haben. Die Beamten entdeckten das Raserauto dann an einem Schnellrestaurant, wo der Fahrer mit aufheulendem Motor vom Parkplatz fuhr.

Anschließend beging der Fahrer vor den Augen der Polizisten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Kindersitzpflicht – mehr zum Thema:

Für Kinder bis zu einer Körpergröße von 150 Zentimetern oder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr gilt die Kindersitzpflicht. Der ADAC hat 20 Kindersitze und Babyschalen fürs Auto getestet – und zwei Modelle durchfallen lassen. Doch selbst bei der Nutzung von „guten“ Kindersitzen ist Vorsicht angebracht, denn jedes zweite Kind im Auto ist nicht richtig angeschnallt.Deshalb sollten Autofahrer bei Kindersitzen diese Fehler vermeiden. (jha/dpa)