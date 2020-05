Der 71-Jährige wurde tot in seiner Wohnung entdeckt (Symbolfoto).

Ermittlungen 71-jähriger Rentner in seiner eigenen Wohnung getötet

Hessisch Oldendorf. Schweres Gewaltverbrechen in Niedersachsen: Ein Rentner (71) wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Laut Polizei wurde er getötet.

In Hessisch Oldendorf ist ein Rentner in seiner eigenen Wohnung getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatte sich bei der Obduktion am Samstag eindeutig ein Tötungsdelikt ergeben.

Zur Tatwaffe machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Hintergründe waren noch vollkommen unklar. Die Lebensgefährtin und ein Bekannter hatten den Rentner am Tag zuvor entdeckt. (dpa)