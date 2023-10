In Berlin-Neukölln rückte die Polizei am Samstagabend mit zahlreichen Kräften aus. Was droht in Duisburg?

Demo-Aufruf Palästina-Aktivisten wollen jetzt in Duisburg demonstrieren

Duisburg. In Berlin sorgte die Skandal-Demo der Gruppe „Samidoun“ für Entsetzen. Nun kündigt sie eine Aktion in Duisburg an – für Montagabend.

Nach dem massiven Angriff der Hamas auf Israel wollen pro-palästinensische Aktivisten am Montagabend in Duisburg auf die Straße gehen.

Die Gruppe „Samidoun“, die sich selbst „als Netzwerk für Verteidigung palästinensischer Gefangener“ bezeichnet, hat auf Instagram zu einer Demo aufgerufen. Sie soll um 19 Uhr starten. Ungewöhnlich: Der Austragungsort ist öffentlich noch nicht bekannt. Und: Bislang ist die Aktion auch bei der Polizei nicht angemeldet worden.

„Wir beobachten, was da jetzt passiert“, erklärte Polizeisprecher Jonas Tepe am Montagmorgen.

„Samidoun“ ruft zur Demo in Duisburg auf: Gruppe auch für Aktion in Berlin verantwortlich

Bei „Samidoun“ handelt es sich auch um die Gruppierung, die mit ihrer Demo am Samstagabend in Berlin-Neukölln für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Teilnehmer feierten dort lautstark den brutalen Angriff mit Hunderten von toten Zivilisten und verteilten Süßigkeiten. Die Berliner Polizei fertigte nach eigenen Angaben Strafanzeigen an und nahm Personalien auf.

Israels Botschafter Ron Prosor reagierte entsetzt und forderte ein hartes Vorgehen gegen das Netzwerk. Jubel über die Ermordung von Zivilisten habe keinen Platz – weder in Israel noch in Deutschland oder sonst irgendwo in der Welt. Prosor sagte weiter: „Diejenigen, die das tun, müssen zur Strafe gebracht werden.“

Am Montagmorgen ist noch vollkommen unklar, welches Ausmaß die angekündigte Demo in Duisburg annehmen könnte. NRW-Innenministe Herbert Reul sagte mit Blick auf in Deutschland lebende Sympathisanten der Hamas, man werde das Demonstrationsgeschehen im Auge behalten. „Versammlungsfreiheit gilt für alle, auch für Menschen, die ganz komische Ansichten haben, aber es gibt eben Grenzen.“

