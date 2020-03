Paderborn-Trainer Baumgart mit Corona-Verdacht im Hotel

Paderborn-Trainer Steffen Baumgart liegt in seinem Hotelzimmer.

Essen. Am Freitagabend spielt der SC Paderborn bei Fortuna Düsseldorf. Die Partie könnte abgesagt werden, denn Steffen Baumgart wird untersucht.

Corona-Verdacht bei Steffen Baumgart: Der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn liegt derzeit mit typischen Symptomen im Zimmer des Teamhotels in Düsseldorf. Wie der Klub dem SID bestätigte, wurde Baumgart bereits untersucht und auf das Virus getestet. Ein Ergebnis werde „im Laufe des Nachmittags“ erwartet.

Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) soll das Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und den Ostwestfalen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte am Freitagvormittag eine Aussetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und der 2. Liga ab Dienstag vorgeschlagen. (sid)