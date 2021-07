Ein Zusammenschnitt mit Eindrücken von der Hochwasserkatastrophe in den Städten und Dörfern in NRW.

Unwetter Hochwasser in Niederlanden: Kräfte aus NRW helfen in Venlo

Aus den Niederlanden. Auch im Süden der Niederlande geht der Kampf gegen das Hochwasser weiter. Venlos Bürgermeister bedankte sich auch für Unterstützung aus NRW.

Im Süden der Niederlande haben die Anwohner entlang der Maas am Samstag mit Sandsäcken und Schutzmaßnahmen den Kampf gegen das Hochwasser fortgesetzt. Mit einem Absinken des Wassers wurde in Roermond am Sonntagmorgen und in Venlo am Sonntagabend gerechnet, teilten die Behörden mit. Die Stadt Venlo ging jedoch am Samstagmittag davon aus, dass sich der Wasserstand noch einige Zeit auf einem extrem hohen Niveau halten werde.

Unterdessen riefen die Behörden Schaulustige auf, zu Hause zu bleiben, und drohten mit Bußgeldern. Wie die Stadt Venlo mitteilte, überwachte die Polizei auch aus der Luft die evakuierten Gebiete und die Deiche. Zwar richteten die Fluten erhebliche materielle Schäden an, Berichte über Verletzte gab es aber nicht. Venlos Bürgermeister Antoin Scholten dankte am Samstag im Newsblog der Stadt, den vielen Freiwilligen für ihre Hilfe bei der Hochwasser-Lage. Er bedankte sich zudem für die Unterstützung aus Deutschland - aus mehreren Orten aus dem Nachbarland seien Feuerwehren und Hilfskräfte über die Grenze gekommen, um den Niederländern beim Kampf gegen die Wassermassen zu helfen.

Nach Hochwasser 1993 wurden Deiche und Schutzbauten errichtet

Weiter nördlich in Gennep wurde die erwartete Hochwassermenge inzwischen nach unten korrigiert. Die Flutwelle werde unter der des verheerenden Hochwassers von 1993 bleiben. So wie es jetzt aussehe, werde das Wasser innerhalb der Deiche bleiben, hieß es. Eine Schleuse an der aus dem Kreis Kleve einmündenden Niers sollte aber geschlossen werden. Nach dem Hochwasser 1993 waren in der Region entlang der Maas mit hohem Aufwand Deiche und Schutzbauten errichtet worden.

Zum Schutz vor der Hochwasserwelle hatten im Süden der Niederlande bereits am Freitag Tausende Menschen ihre Häuser und Wohnungen in Orten entlang der Maas verlassen müssen. In Venlo an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen wurde ein Krankenhaus mit 200 Patienten vorsorglich evakuiert, teilten die Behörden mit.

In der Stadt und den angrenzenden Gemeinden wurden gegen Abend rund 10.000 Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgerufen. Hubschrauber kreisten über Venlo, um die Evakuierungen zu koordinieren. Die Luftwaffe setzte nach Angaben der Stadt Flugzeuge mit Infrarotkameras zur Überwachung der Stabilität der Deiche ein.

Soldaten verstärken Deiche an der Maas

Nachdem die Fluten ein Loch in den Deich eines Kanals bei Maastricht gerissen hatten, mussten dort am Freitagnachmittag ebenfalls etliche Menschen ihre Häuser verlassen, wie die Behörden mitteilten. Später gelang es, das Loch einigermaßen zu flicken.

Soldaten und Einsatzkräfte verstärkten Deiche an der Maas und kleineren Flüssen in der Region mit Sandsäcken. Die zahlreichen Schaulustigen wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Ministerpräsident Mark Rutte nannte die Hochwasserlage bei einem Besuch in Venlo „schrecklich“ und „heftig“, wie der Sender NOS berichtete. „Zum Glück hat es hier noch keine Toten gegeben wie in Belgien und Deutschland. Lasst uns hoffen, dass das auch nicht geschieht.“

Die Regierung erklärte das Hochwasser am Donnerstagabend zu einem Katastrophenfall, womit der Staat für Schäden einspringen kann, die von Versicherungen nicht gedeckt werden. Auf die Frage, ob die Hochwasserkatastrophe mit dem Klimawandel zusammenhänge, sagte Rutte dem NOS: „Das wird zweifelsohne so sein. Hier ist wirklich etwas im Gange.“

Der niederländische Premierminister Mark Rutte machte sich am Freitag ein Bild der Hochwasser-Lage in Venlo. Foto: Vincent Jannink / AFP

Tausende Einwohner von Maastricht und angrenzenden Orten, die sich am Vorabend bereits in Sicherheit gebracht hatten, konnten unterdessen am Freitag in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wassermassen richteten teils enorme Schäden an. Berichte über Verletzte gab es nicht.

In der Nacht zum Freitag hatte die Maas unweit der belgischen Grenze ihren höchsten Wasserstand seit Beginn der Aufzeichnungen 1911 erreicht. Am Vormittag sank der Pegelstand dort wieder. (dpa)

