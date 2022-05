„Nicht Messi“, aber Lahm: Dortmunder Kinder kicken mit Stars

Dortmund. Vor der Fußball-EM besuchen Philipp Lahm und Celia Šašić Dortmund. Sie kicken mit dem Nachwuchs aus der Nordstadt – der beide kaum noch kennt.

Noch einmal, dann hat Sinan den Namen „48-mal gegoogelt“. Aber natürlich, behauptet der Achtjährige, hat er auch so gewusst, wer Philipp Lahm ist. Das ist der, der auf dem Kleinfeld im Fußballmuseum gerade in weißen Sneakers vor den Ball tritt, „einer der besten Fußballer, die es in Deutschland jemals gab“, hat der Leiter von Sinans Kindertreff erklärt. Die Kicker der Dortmunder Nordstadtliga, sagt Johannes Mertens, seien daraufhin „noch kleiner geworden, als sie es schon sind“.

Eigentlich sollen sie nicht spielen, nur coachen, so sah es das Protokoll vor für die Gäste: eine halbe Stunde Training mit dem Nachwuchs, eine halbe Stunde Interviews und ab. Philipp Lahm kommt als Turnierdirektor der Fußball-Europameisterschaft 2024, Dortmund ist Austragungsort; noch 773 Tage, steht über der Museumstür. Und er bringt Celia Šašić mit, beim DFB die Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Wen? Der kleine Mohammed fragt das jetzt schon zum dritten Mal, sie haben nicht viele Mädchen auf den Bolzplätzen der Nordstadt. Aber, puh, die ist gut! „Wie heißt die noch mal?“

Sie dribbeln und gehen in die Zweikämpfe

Sie werden sie kennen lernen: „Die hat den Ball gepasst, Zack, ich Tor!“ Sinan hat einen hochroten Kopf und Schweißperlen darauf, es war ein ordentlicher Schuss. „Toller Treffer“, lobt Johannes Mertens, dabei ist Sinan der kleinste auf dem Feld. Die Knie aufgeschlagen, die Schnürsenkel offen, cool findet der Grundschüler das alles, „wie sechsmal mein Zahnbruch“. Ayab kommt vom Feld und schnauft, „wie meine 80-jährige Oma“. „Starke Zocker dabei“, murmelt jemand. Und ohne jede Scheu. 13 ist heute der älteste auf dem Platz, „nicht so feste schießen“, hat die Betreuerin noch gemahnt. Wer hat da gefoult? „Ayoub, „nein, Mohammed war‘s“! Sie dribbeln und gehen in die Zweikämpfe, als stünden ihnen Nebil oder Yunis gegenüber und nicht Celia oder Philipp. „Weltberühmt“ seien die, hat man ihnen gesagt. „Ganz normal“, findet indes Anas. „Ist ja nicht Messi.“

Normalerweise spielen diese Kinder auf den Bolzplätzen der Nordstadt, keiner im Verein. Sie sprechen auch nicht alle Deutsch, aber so ist der Fußball, sagt Celia Šašić, die mal Europameisterin war und auch sonst so ziemlich alles gewonnen hat: „Legt einen Ball in die Mitte, und es geht nur noch ums Spiel.“ Sprache sei nicht mehr wichtig, „die Regeln kennt jeder, und dann ist es Spaß“. Sie selbst hat den ja auch: „Es war mal wieder schön, einen Ball am Fuß zu haben.“

Philipp Lahm dirigiert, alle nach hinten

Philipp Lahm dirigiert, alle nach hinten, Abdel Kader, Schiedsrichter der Nordstadt-Liga, muss den Torwart geben, ohne Handschuhe. „Macht nichts, der hat auf der Straße gepöhlt“, sagt einer der Jungs. Am Ende sind so viele Tore gefallen, dass keiner mehr die Übersicht hat, aber es waren viele, sagt Philipp Lahm. Und jeder wurde mal ausgewechselt, „sonst gibt es hinterher Stress“ - nur Lahm und Šašić, die spielen die ganze Zeit, man sieht sie schwitzen. Dabei, sagt jemand, sind sie eigentlich kaum gelaufen: „Ihr könnt auch aus dem Stand gut spielen.“ Man muss, sagt Philipp Lahm, „immer nur gut stehen“.

Den Kick mit den Stars haben der „FC Keck“, benannt nach dem Kindertreff, und der „FC Keuninghausen“, der nach dem Kulturzentrum heißt, in ihrer Liga gewonnen: Sie sind dieses Jahr Meister geworden der U12 und der U14. Sie kriegen auch noch eine Tüte mit Bällchen, Buch und Block, aber das ist weniger aufregend als das Autogramm. Wie die Orgelpfeifen stehen die Jungen, ihre BVB-Trikots in der Hand. Natürlich spielen sie alle in Schwarz-Gelb, wir sind in Dortmund. Aber sie müssen warten, „wann sind die fertig?“, erst müssen die Fußball-Botschafter in die Fernsehkameras sagen, wie toll sie die Stadt finden. Sie sitzen synchron auf hohen Hockern, zwischen sich den EM-Pokal von 1996, für diesen Besuch eigens aus der Museumsvitrine geholt. „Dortmund ist geprobt“, sagt Philipp Lahm und „fußballverrückt“. Das wisse er als National- und noch besser als Bayern-Spieler, „nur ist die Gelbe Wand für den Gegner weniger schön“. Celia Šašić hat das Stadion „als Spielerin nie erlebt“, trotzdem weiß sie, wie die Treppen vibrieren unter der „wunderbaren Stimmung: Dortmund ist Fußball“.

Unterschrift bitte auf die Fußballschuhe

Dann dürfen Cem und die anderen endlich das Bein heben, Unterschrift bitte auf die Fußballschuhe! Die Kleineren kriegen ihre auf den Rücken, und Mohammed auf die Hose: Da steht schon Ex-Borusse Roman Weidenfeller drauf. Und jetzt auch Celia Šašić. „Woher weißt du überhaupt, dass ich Stürmer bin?“, fragt sie. Selbstbewusste Antwort: „Ich kenne Sie.“

