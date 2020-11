Emmerich. Diebe haben 6,5 Millionen Euro aus dem Zollamt Emmerich gestohlen – sie müssen sich dort ausgekannt haben. Warum lagerte beim Zoll so viel Geld?

Spektakulärer Einbruch in Emmerich: Unbekannte haben ein Loch in den Tresorraum des Hauptzollamtes gebohrt und 6,5 Millionen Euro Bargeld gestohlen. Nach Informationen der Redaktion müssen die Täter Insider-Wissen gehabt haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach einem der Täter, außerdem haben die Behörden eine Belohnung von 100.000 Euro ausgeschrieben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der beim Polizeipräsidium Krefeld geführten Ermittlungskommission Kern professionell geplant und durchgeführt. So sollen drei bislang unbekannte Täter einen Kernbohrer eingesetzt haben, um im Keller des Zollamtes von einem Nebenraum in den Tresorraum zu gelangen. Von dort entwendeten sie etwa 6,5 Millionen Euro Bargeld, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in mehreren sogenannten Safe-Bags verstaut gewesen waren.

Einbruch beim Zoll in Emmerich: Zeugen hörten Bohrgeräusche

Ein Informant unserer Redaktion erklärte, dass die Täter dabei Insider-Wissen gehabt haben müssten. Denn die Wand, an der gebohrt wurde, sei die einzige Wand ohne Regal gewesen, das bei einem Umstürzen hätte Krach machen können. Außerdem handele es sich um eine hochwassergeschützte Wand, die besonders dick ist.

Zeugen hatten am Sonntag, 1. November, gegen 6 Uhr Bohrgeräusche gehört und gegen 10.45 Uhr bemerkt, wie drei dunkel gekleidete Männer mit dunklen Strickmützen das Gebäude am Parkring 6 in Emmerich mehrfach verließen, um einen weißen Transporter mit Schiebetür an der Beifahrerseite, zu beladen. Anschließend fuhren sie mit dem Fahrzeug mit Klever Kennzeichen weg.

Die Polizei fahndet mit diesem Foto nach dem Unbekannten. Foto: Polizei

Zollverwaltung lobt 100.000 Euro Belohnung aus

Ein weiterer Zeuge wurde auf einen Tatverdächtigen aufmerksam, der zur Tatzeit in der Nähe des Hauptzollamtes auffällig auf- und ablief. Deshalb fotografiert ihn der Zeuge. Er war später in ein Auto gestiegen und in die gleiche Richtung gefahren, wie zuvor der weiße Transporter (Parkring Richtung Industriestraße). Nach diesem Mann wird nun öffentlich mit Fotos gefahndet.

Die Polizei hatte über den Einbruch bereits mehrfach berichtet, die Höhe der Beute sowie der Ablauf der Tat wurden aber erst am Mittwoch mit Veröffentlichung der Fahndungsfotos bekannt. Die Zollverwaltung hat für Hinweise, die zur Feststellung, Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters oder der Täter und/oder zur Wiedererlangung der entwendeten Gelder führen, eine Belohnung von 100.000 Euro ausgelobt. Hinweise für die Ermittlungskommission Kern werden erbeten unter 02821/5045200 oder per E-Mail an Hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Warum lagerte im Zollamt so viel Bargeld?

Wieso so viel Geld im Hauptzollamt Emmerich lagerte, wollte ein Pressesprecher des Hauptzollamtes Duisburg auf Nachfrage mit Blick auf die laufenden polizeilichen Ermittlungen nicht erklären. Selbst Banken haben nicht unbedingt eine so große Bargeldsumme in ihren Tresoren liegen, wie Ludger Braam, Pressesprecher der Sparkasse Rhein-Maas, weiß. „Grundsätzlich versuchen wir unsere Bargeldbestände klein zu halten.“

Darüber hinaus gebe es bei der Sparkasse Rhein-Maas Tresore und Alarmanlagen, die immer auf dem neusten Stand sein müssten. „Wir sind immer im Kontakt mit den Versicherungen, die uns ihre Anforderungen mitteilen“, so Braam.

Bargeld als Beweismittel von der Bundespolizei beschlagnahmt

Nach Informationen der Redaktion hatte die Bundespolizei von den 6,5 Millionen Euro 3,5 Millionen „eingezahlt“. Oberstaatsanwalt Günter Neifer erklärte dazu, dass das Bargeld unter anderem aus der Überprüfung des grenzüberschreitenden Grenzverkehrs stammt. Das Geld werde als Beweismittel sichergestellt, da sich darauf beispielsweise DNA-Spuren befinden könnten.

Die anderen drei Millionen Euro sollen nach Informationen der Redaktion aus verschiedenen Verfahren beim Hauptzollamt Duisburg dazu gekommen sein. So eine hohe Summe liegt sonst nicht beim Zoll in Emmerich. Quellen der Redaktion schätzen, dass sonst höchstens mal eine Million Euro dort lagern.

Fehler bei der Überwachung im Zollamt in Emmerich

Ferner liegen der Redaktion Informationen vor, dass die Leitung des Zollamtes über die hohe Geldsumme informiert worden sein soll und dass es doch besser zur Bank gebracht werden müsste. Dass dies nicht rechtzeitig geschehen ist, ist nun offensichtlich. Und es wurde offenbar versäumt, das Gebäude über Nacht zu überwachen. Auch diese Informationen scheint den Tätern bekannt gewesen zu sein.

Obwohl der Staatsanwaltschaft Kleve bislang noch keine konkreten Hinweise dafür vorlegen, bestätigte auch Neifer: „Die Frage nach Insider-Wissen ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.“