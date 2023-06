„Tethered Caps“: Warum der Flaschendeckel nicht mehr abgeht

Essen. Kleine Kappe, großer Ärger: Deckel von Plastikflaschen müssen künftig fest verbunden sein. Viele Verbraucher nervt das. Dahinter steckt die EU.

Man zerrt und reißt und dreht, doch der abgeschraubte Deckel bleibt an einem dünnen Streifen Kunststoff fest mit Plastikflasche verbunden. So aber kann der Verschluss beim Trinken oder Eingießen nur zur Seite geklappt werden, worüber sich Verbraucher in den Sozialen Medien zunehmend ärgern: Entweder piekst der Plastikdeckel im Gesicht, oder er ist schuld, dass beim Einschütten der Inhalt verkleckert wird.

Das störende Plastikteil hat allerdings nichts mit schlampiger Verarbeitung zu tun, sondern wird den Herstellern vorgeschrieben. Dahinter steckt die EU-Richtlinie 2019/904, die nun kurz vor der Umsetzung steht. In Deutschland wie auch in den übrigen EU-Mitgliedsstaaten müssen ab dem 3. Juli 2024 alle Einweg-Getränkeverpackungen, die ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehen, mit sogenannten Tethered Caps versehen sein – jene Verschlüsse also, die mit der Flasche verbunden bleiben. Betroffen sind Saft- oder Milchkartons wie auch Einweg-PET-Getränkeflaschen mit einem Volumen von bis zu drei Litern.

„Tethered Caps“: Über 40 Deckel auf 100 Meter Strand

Hintergrund der Verordnung ist ein drängendes weltweites Umweltproblem. Mit ihrer „Einwegkunststoffrichtlinie“ will die EU gegen die zunehmende Vermüllung der Weltmeere durch Plastik angehen. Im Mittelpunkt der Maßnahmen stehen dabei nicht nur größere Stücke wie etwa die Reste von Fischernetzen oder Verpackungen, sondern auch kleinere Partikel wie etwa Getränkeverschlüsse. An einem Nordseestrand seien auf einer Strecke von 100 Metern mehr als 40 Plastikdeckel gefunden worden, heißt es in einer Untersuchung der EU-Kommission aus 2016. Hängen die Deckel fest an der Flasche, dämmt dies die Vermüllung ein, argumentiert die EU in der Richtlinie. Landen die Deckel in der Gelben Tonne, könnten zudem Ressourcen und CO 2 -Emissionen eingespart werden.

Seit vielen Jahren nimmt die Vermüllung der Meere und Strände durch Plastik zu. Die EU will nun dagegen angehen. Foto: dpa

Bis zum 3. Juli 2024 müssen alle Hersteller von Softdrinks, stillen Wasserprodukten, aseptischen Getränken und Bier in der EU ihre Anlagen zum Stichtag umstellen. Doch schon jetzt sind die „Tethered Caps“ (engl.: angebundene Verschlusskappen) immer häufiger im Handel zu sehen. Coca-Cola etwa startete bereits Ende 2021 mit der Umstellung. „Lass mich dran“ steht auf den Verschlüssen geschrieben, um die Verbraucher zu informieren. Auch die Milchkartons von Discountern wie Aldi werden bereits mit den verbundenen Verschlüssen verkauft.

Reaktionen von Verbrauchern: „Der größte Sch... aller Zeiten“

Bei Verbrauchern hingegen lösen die Deckel, die nicht abgehen, gemischte Reaktionen aus: „Gut gedacht, schlecht gemacht“, heißt es in Sozialen Medien. Weniger diplomatisch lauten andere Tweets: „Neuer EU-Quatsch“ und „Der größte Sch... aller Zeiten“.

