Neue Analyse: Wo NRW die Windenergie-Offensive plant

Die Rotorblätter von Windkraftanlagen ragen in der Nähe von Alpen-Veen aus dem Morgennebel. Das Potenzial für Windstrom ist am Niederrhein jedoch begrenzt.

Essen. 1000 Windräder will die Landesregierung errichten. Wo die besten Standorte in NRW sind, zeigt eine neue Studie. Das sind die Ergebnisse.

In den Ballungsräumen des Ruhrgebietes gibt es wenige bis gar keine geeigneten Flächen für den Bau neuer Windräder. Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), der am Donnerstag vorgestellt werden soll. Für ganz NRW hingegen weist die Landesregierung weitaus mehr Windenergie-Standorte aus, als von der Bundesregierung gefordert wird.

Für Windräder im Gebiet des Regionalverbands Ruhr ermittelt die Analyse demnach eine mögliche Fläche von nur 2714 Hektar. Das sind lediglich 2,5 Prozent aller geeigneten Flächen in NRW. Die größten Potenziale für den Ausbau der Windenergie liegen laut der Studie in den weniger stark besiedelten Randbereichen Nordrhein-Westfalens: im östlichen Sauerland, im Nordwesten des Münsterlandes und im Westen des Regierungsbezirks Köln.

Arnsberg im Sauerland trägt 25 Prozent der Windkraft

Mehr als ein Viertel (27,4 Prozent) aller geeigneten Windkraft-Standorte in NRW befindet sich in der Planungsregion Arnsberg im Sauerland. Die ermittelte Fläche von knapp 30.000 Hektar ist so groß wie 42.000 Fußballfelder. Danach folgen die Regionen Köln mit 27.540 Hektar (25,8 Prozent), Detmold (23.152 Hektar/21,7 Prozent), Münster (18.595 Hektar/17,4 Prozent) und Düsseldorf (5535 Hektar/5,2 Prozent).

Windkraft-Standorte in NRW: Die Karte des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zeigt geeignete Windkraft-Standorte in den Randgebieten des Landes (dunkle Flächen). In Ballungsräumen (helle Flächen) gibt es wenig bis gar kein Potenzial. Foto: Energieatlas NRW (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)

Die Top-Standorte für Windkraft in NRW:

Hochsauerlandkreis 12.426 Hektar

Höxter 11.591 Hektar

Euskirchen 8665 Hektar

Paderborn 8348 Hektar

Steinfurt 7211 Hektar

Düren 6433 Hektar

Borken 5206 Hektar

Städte und Kreise ohne Windkraft-Potenziale:

Bochum

Dortmund

Ennepe-Ruhr-Kreis

Essen

Gelsenkirchen

Herne

Leverkusen

Mülheim

Oberhausen

Remscheid

Solingen

Wuppertal

Quelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Hintergrund der Analyse: Die Bundesregierung hat den Ländern verbindliche Ziele vorgegeben, wie viele Flächen sie für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung stellen müssen. Bis 2032 muss NRW 1,8 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausweisen. Dieses Ziel wird im Abschlussbericht schon jetzt deutlich übertroffen: Insgesamt sieht die Studie in NRW Windkraft-Potenzial auf 106.802 Hektar, das sind 3,1 Prozent des Landes.

Konflikte um Windenergie: Regionen müssen entscheiden

In dem Abschlussbericht werden keine konkreten Angaben zu Windrädern oder Standorten genannt. Die Analyse könne Standortgutachten auf lokaler Ebene nicht ersetzen, heißt es. Im Klartext: Die Entscheidung für oder gegen die Errichtung eines Windrades müsse die betroffene Region treffen.

Der Ausbau der Windkraft hatte in NRW immer wieder zu Konflikten mit Anwohnern, Kommunen und Naturschützern geführt. „Die Aufgabe besteht also darin, den notwendigen Ausbau der Windenergie möglichst verträglich zu gestalten und mit anderen Nutzungsansprüchen an den Raum, wie zum Beispiel dem Natur- und Artenschutz oder dem Lärmschutz der Bevölkerung, in Einklang zu bringen“, schreibt LANUV-Präsidentin Sibylle Pawlowski in dem Bericht.

Windräder: Nur noch 700 Meter Abstand zu Siedlungsflächen

Die NRW-Regierung will in dieser Legislaturperiode mindestens 1000 neue Windenergieanlagen in Betrieb nehmen. Dazu soll das Abstandsgebot von 1000 Metern gekippt werden. In dem Bericht ist ein Mindestabstand von 700 Metern zu Siedlungsflächen angegeben.

Derzeit sind in NRW nach Angaben des LANUV insgesamt 3764 Windenergieanlagen in Betrieb. Vor zehn Jahren waren es 2925. Die Zahl der größten Anlagen mit einem Rotordurchmesser von mehr als 125 Metern sei von 31 im Jahr 2016 auf derzeit 373 Anlagen gestiegen. Im Jahr 2021 wurden 11.384 Gigawattstunden Strom aus Windenergie gewonnen. Zehn Jahre zuvor 2011 waren es 4471 Gigawattstunden.

Lesen Sie auch: Kein Bundesland genehmigt mehr Windräder als NRW

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nachhaltigkeit