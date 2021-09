Nach Mord: Razzia gegen Hells Angels in mehreren Städten

Das Archivbild aus dem Jahr 2015 zeigt die Gedenkstätte für den im Jahr 2014 getöteten Hells Angels Rocker Kai M. aus Duisburg an der Rheinmündung des Rheinpreußenhafen in Duisburg-Homberg. Nun gab es im Zusammenhang mit dessen Tod mehrere Polizeirazzien.

Duisburg/Essen/Mülheim/Oberhausen. In Duisburg, Essen, Mülheim und Oberhausen gab es am Donnerstag Razzien gegen Hells Angels. Es geht auch um den Mord an dem Rocker Kai. M. 2014.

Mit einem Großaufgebot an Kräften hat die Polizei am Donnerstagmorgen in mehreren Städten in NRW Razzien im Rocker-Milieu gestartet. Hintergrund des Großeinsatzes, der sich gegen Mitglieder der Gruppe Hells Angels richtet sind unter anderem mehrere Objekte in Duisburg, Essen, Mülheim/Ruhr und Oberhausen im Fokus hat, sind Mord-Ermittlungen, berichtete am Donnerstag die Polizei.

Bei den Razzien sind auch Spezialkräfte der Polizei und Hundertschaften im Einsatz, teilte die Polizei mit. Neben den genannten Ruhrgebietsstädten gibt es Durchsuchungen auch in Wuppertal, Leverkusen und Mönchengladbach, sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf Nachfrage.

Razzien gegen Hells Angels-Rocker: Ermittlung wegen Mordversuchs und Mordes

Hintergrund des Einsatzes sind zwei Mordversuche im Herbst 2013, als es eine Schießerei in Oberhausen gab. Zudem geht es um den Mord an dem Hells Angel-Rocker Kai M., von dem im Februar 2014 ein tätowierter Arm im Rhein in Duisburg entdeckt worden war; ein Angler hatte ihn damals am Haken....

Mord verjährt nicht - das erklärt, warum die Polizei auch mittlerweile sieben Jahre nach dem bis dato ungeklärten Tod des Oberhausener Hells-Angels-Rockers Kai M. nach wie vor den Fall verfolgt. Der damals 32-jährige war vor seinem Verschwinden erst seit etwas mehr als einem Jahr Mitglied der Hells Angels in Oberhausen und soll, nach Schilderung seiner Mutter aus dem Jahr 2017, als „Chauffeur und Beschützer“ von Prostituierten tätig gewesen sein. Von der Staatsanwaltschaft wurde zuletzt im Jahr 2017 mitgeteilt, dass das Verfahren „ruhe“; trotz umfangreicher Ermittlungen kam die Polizei damals zu keinem Ergebnis. Jetzt gibt es - offenbar - neue Ermittlungsansätze.

Krieg der Rockerbanden Hells Angels und Bandidos

Die Rockerbanden Hells Angels und Bandidos bekriegen sich seit Jahren im Ruhrgebiet. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten zwischen den verfeindeten Gruppen. Als „Startschuss gilt eine Schießerei im Oktober 2009 im Duisburger Rotlichtviertel.

„Im Fokus der jüngsten Razzien stehen laut Polizei mehrere Verdächtige, die der Rockergruppe Hells Angels zuzurechnen sind“, teilt die Polizei mit. „Einige stehen im Verdacht, an einem versuchten Mord in zwei Fällen im Jahr 2013 und auch an dem Mord des Kai M. im Jahr 2014 beteiligt zu sein“, heißt es in der Polizeimitteilung vom Donnerstagmorgen.

Inwieweit beim Mord an dem Hells Angels Kai M. nun Personen aus der gleichen Rockergruppierung im Blick der Polizei sind, mochte die Polizei am Morgen nicht erläutern. Weitere Details sollen folgen, teilte ein Polizeisprecher mit. In Duisburg werde unter anderem im Rotlichtviertel durchsucht, hieß es.

