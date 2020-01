Nabu-Aktion bis Sonntag

Bis einschließlich Sonntag ruft der Nabu wieder die Bevölkerung auf, die Wintervögel zu zählen. Im Internet kann man die Anzahl der gesichteten Tiere dann eintragen. Mitmachen kann jeder, der Interesse an der Vogelwelt hat. Internet: nabu.de, dann „Stunde der Wintervögel“ anklicken. Dort gibt es auch Bilder und Steckbriefe vieler Vogelarten.

Das Zählen kann man selbst in der Natur oder im eigenen Garten vornehmen. Der Nabu bietet aber auch an, an einer gemeinsamen Aktion in Gevelsberg, Zum Berger See 32, im Garten Hofeditz, teilzunehmen: Sonntag, 12. Januar von 9-12 Uhr.