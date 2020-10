Mit Corona auf zwei Hochzeiten – Bundeswehr soll helfen

Am selben Glas genippt? Gemeinsam getanzt? In Bielefeld könnten sich viele Gäste von zwei Hochzeiten mit Corona infiziert haben.

Bielefeld. Ein Corona-Infizierter – 300 potenziell angesteckte Hochzeitsgäste: In Bielefeld soll jetzt die Bundeswehr beim Testen helfen.

Nach einem positiven Coronabefund bei einem Mann in Bielefeld hat die Stadt Amtshilfe bei der Bundeswehr angefordert. Grund: Der Infizierte war zuvor am Wochenende zu Gast auf zwei Hochzeiten mit jeweils 150 Gästen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Für die nötige Nachverfolgung müsse das Personal im Gesundheitsamt massiv aufgestockt werden, sagte Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger. „Nicht alles, was erlaubt ist, ist vernünftig. Wir müssen alle gemeinsam aufpassen, dass uns die Situation nicht aus den Händen gleitet“, sagte Nürnberger.

Inzidenzwert in Bielefeld bei 20,6 – noch

Der sogenannte Inzidenzwert - die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100000 Einwohner - war am Donnerstag in Bielefeld entgegen dem landesweiten Trend in NRW auf 20,6 gesunken. Ab einem Wert von 50 sind zwingend zusätzliche Maßnahmen vorgeschrieben. (dpa)