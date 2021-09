Missbrauchsprozess um Marvin: Neun Jahre Haft für Peiniger

Der Angeklagte am Donnerstag bei der Urteilsverkündung in Bochum.

Bochum/Recklinghausen. Im Missbrauchsprozess um Marvin ist das Urteil gefallen. Ein 46-Jähriger aus Recklinghausen muss neun Jahre in Haft - mit Sicherungsverwahrung.

Fast 1000 Tage soll der Mann den Jungen Marvin in seiner Wohnung in Recklinghausen versteckt haben, ihm an die 500-mal sexuelle Gewalt angetan haben. Dafür soll er nun neun Jahre in Haft. Zusätzlich verhängte das Bochumer Landgericht Sicherungsverwahrung gegen den 46-Jährigen aus Recklinghausen.

Viel gesprochen hat der Angeklagte an 45 Verhandlungstagen in mehr als einem Jahr nicht, für sein letztes Wort braucht er vor einer Woche nicht einmal zwei Minuten. Es tue ihm Leid, was passiert ist, mehr könne er nicht sagen. Punkt und Schlusspunkt im Missbrauchs-Prozess um den Jungen Marvin vor dem Bochumer Landgericht: Am Donnerstag ist das Urteil gefallen.

Polizisten fanden verwahrlosten Teenager 2019 in einem Schrank

Die Richter der 8. Strafkammer sehen als erwiesen an, dass die Anklage so stimmte: Mehr als zweieinhalb Jahre soll der 46-Jährige den heute 17-jährigen Marvin in seiner Wohnung in Recklinghausen versteckt, ihm im Schnitt an jedem zweiten Tag . Vor Gericht stand er seit Anfang Juni 2020 wegen hundertfachen „Missbrauchs gegen Entgelt oder unter Ausnutzung einer Zwangslage“, des Besitzes und der Verbreitung kinder- und jugendpornografischen Materials.

Marvin, der damals 13-Jährige aus Duisburg, war 2017 aus einer Jugend-Einrichtung in Oer-Erkenschwick verschwunden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung von Lars H. kurz vor Weihnachten 2019 fanden Polizisten den verwahrlosten Jugendlichen zufällig in einem Schrank. Gesucht hatten sie bei dem einschlägig vorbestraften Mann nach kinderpornografischem Material.

„Alles die Idee von Marvin, nicht meine“

Die Anklage hatte das Opfer, inzwischen 16, in mehreren nicht-öffentlichen Sitzungen im vergangenen Herbst bestätigt. Nach mehreren Prozess-Pausen entschied sich der Angeklagte am 42. Prozesstag im Juni, ebenfalls eine Aussage zu machen. Was sein Verteidiger verlas, klang indes eher wie eine Schuldzuweisung an den Jungen, Tenor: Es war „alles die Idee von Marvin, nicht meine“.

Über den Sommer hielten Staatsanwältin, Nebenklägerin und Verteidiger ihre Schlussvorträge. Danach fordern Anklage und Nebenklage elf bzw. 15 Jahre Haft, dazu die anschließende Sicherungsverwahrung, die eine vorzeitige Freilassung des Angeklagten unmöglich machen würde. Die beiden Anwälte des Mannes baten um eine milde Strafe; maximal sieben Jahre seien ausreichend, erklärte Thomas Böhmer.

Alle Plädoyers fanden nicht öffentlich statt, um das traumatisierte Opfer zu schützen. Weil Marvin seinem Peiniger nicht begegnen sollte, war schon seine Aussage aus einem Nebenraum übertragen worden. Auch für das letzte Wort des Angeklagten waren am Donnerstag vergangener Woche keine Zuschauer zugelassen. Im Protokoll wurden an jenem Vormittag ganze zwei Minuten vermerkt. Lars H. habe sein Bedauern geäußert über das, was passiert sei, sagte eine Gerichtssprecherin dieser Zeitung. Viel mehr könne er nicht sagen.

