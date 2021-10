Zug um Zug weiter für die Verkehrswende

Die Bahn will mächtig investieren, um die Zahl der Fahrgäste zu verdoppeln und die Verkehrswende voranzubringen. Sie muss besser werden.

Mit der Bahn zu reisen, kann ja ein Vergnügen sein, wenn nicht … Wenn nicht der Weselsky gerade seine Lokführer streiken lässt. Wenn im Abteil das Internet funktioniert. Wenn der Zug pünktlich kommt. Wenn einem der Zug für die Weiterreise beim Umsteigen nicht vor der Nase wegfährt. Wenn der Sitznachbar sein Butterbrot mit der Knoblauch-Salami in der Tasche lässt … Das Unternehmen Bahn möchte, dass viel mehr Menschen am Bahnsteig zusteigen und nimmt dafür 40 Milliarden Euro in die Hand. Ein guter Plan.