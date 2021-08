Zeitfenster für die Rettung aus Afghanistan schließt sich

Die Taliban haben noch einmal deutlich gemacht, dass sie einen Verbleib der ausländischen Truppen nach dem 31. August nicht mehr dulden werden.

Ein Mann, der jahrelang für die Bundeswehr gedolmetscht hat, wartet seit drei Tagen gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen sechs Kindern auf Einlass am Flughafen in Kabul. Ein anderer, der als Richter Taliban verurteilt hat, muss seinen Aufenthaltsort seit Tagen immer wieder wechseln. Eine junge Journalistin sitzt seit über einer Woche in ihrer Wohnung und verzweifelt. Allmählich schließt sich das Zeitfenster für ihre Rettung. Die neuen Herrscher in Afghanistan haben am Montag noch einmal deutlich gemacht, dass sie einen Verbleib der ausländischen Truppen nach dem 31. August nicht mehr dulden werden.

Es gibt Berichte über gezielte Tötungen von Militär-Kommandeuren

Aktuell geben sich die Taliban vergleichsweise moderat und pragmatisch. Jedoch ist die Befürchtung groß, dass sie ihre Maske fallen lassen werden, sobald keine westlichen Zeugen mehr im Land sind. Bereits jetzt gibt es Berichte über gezielte Tötungen von Militär-Kommandeuren, von Durchsuchungen von Büros und Häusern von Taliban-Kritikern oder Menschen, die für die Regierung gearbeitet haben, oder über Zwangsverheiratungen. Sicherlich sind die Taliban in weiten Teilen nicht mehr so fundamental rückständig wie in den 90er Jahren. Sie haben dazugelernt und wissen, dass die dringend notwendige Entwicklungshilfe für ihr Land mit Bedingungen verknüpft werden wird.

Vielleicht werden sie Mädchen und Frauen nicht mehr komplett von Bildung und Teilhabe ausschließen. Vielleicht werden sie andere Parteien in eine Regierung einbinden, um sie heterogener wirken zu lassen. Für die Menschen, die an die Versprechungen des Westens geglaubt und aktiv an einer besseren Zukunft für ihr Land mitgewirkt hatten, wird es im Afghanistan der Taliban aber keinen Platz geben. Diesen Menschen muss jetzt unbürokratisch und vor allem so schnell wie möglich geholfen werden.