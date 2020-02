Überraschend hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt. Kanzlerin will sie auch nicht mehr werden.

Ja, es bröckelt auch das Denkmal Angela Merkel. Lange hatte man geglaubt, dass es ihr gelinge, ihre Partei und auch die Kanzlerschaft geordnet an ihre Nachfolgerin zu übergeben. Das ist noch nie gelungen. Bisher wurden alle Vorgänger vom Wähler oder von ihrer Partei aus ihren Ämtern geworfen. So nun auch Merkel.

Den Vorsitz hat man ihr nach schlechten Wahlergebnissen schon genommen. Am Kanzlersessel hat sie sich festgekrallt – auch wenn mancher in der Union sie dort lieber früher als später ebenfalls ausgetauscht hätte. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das wohl auch so gesehen.

Angela Merkel hat die Parteivorsitzende klein aussehen lassen

Die Kanzlerin hat wenig getan, um AKK zu stärken. Schon auf dem Bundesparteitag nicht, wo sich die Saarländerin ein letztes Mal in höchster Not rettete. Und jetzt, im Thüringen-Desaster, hat Merkel mit einem Satz mehr Stärke gezeigt, als Kramp-Karrenbauer in stundenlangen Verhandlungen mit ihrer störrischen, kleinen, eigentlich bedeutungslosen Fraktion im Thüringer Landtag. „Unentschuldbar“ hat die Staatsmännin verkündet – und ihre Parteivorsitzende damit ganz klein aussehen lassen.

Entnervt kündigte AKK nun an, bald die Brocken hinzuwerfen. Das nötigt Respekt ab. Die Frau hat viel riskiert und nun viel verloren. Aber sie will sich weiter ohne Scham im Spiegel anschauen können. Das kann sie nun. Kaum verschleiert benennt sie noch die aus ihrer Sicht Schuldigen: diejenigen, die die ungeklärte Frage der Kanzlerkandidatur nicht zur Ruhe kommen lassen wollen. Ganz klar: Sie meint auch Friedrich Merz.

Der Sauerländer will an die Macht. Das spürt man. Die CDU hat ihn bisher nicht gewollt. Möglich, dass er rechts ein paar Stimmen holt. Das gilt auch für den schneidigen Konservativen Jens Spahn. Aber wie viele Stimmen würden sie in der Mitte verlieren?

Als Ministerpräsident von NRW redet Armin Laschet ein starkes Wort mit

Und was ist mit Armin Laschet? Beobachter in Düsseldorf sagen, dass er gerne länger gewartet hätte, um sich erst kurz vor Schluss als Retter zu präsentieren. Die Mühsal, sich in langen quälenden Debatten inhaltlich zu positionieren, liege dem Aachener wenig, heißt es. Klar ist: Als Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes redet er ein entscheidendes Wort mit. Und er ist Merkel nahe. Das kann ein Vorteil sein. Aber auch ein Nachteil. Wenn ein Denkmal kippt, kann man erschlagen werden, wenn man zu dicht daneben steht.

Die CDU geht einen schweren Gang. Will sie Volkspartei bleiben, muss sie es schaffen, rechten und linken Flügel sichtbar zu machen: Leute, die sich mit Bodo Ramelow gut verstehen und Leute, die auch so manche Überzeugung von Wählern teilen, die ihr Kreuzchen bei der AfD machen. Aber welche gemeinsame Idee hält diese auseinander strebenden Kräfte zusammen? Für welche Idee steht das „C“? Und wie viel Wille zum „U“ steckt noch in der Union? Und wer ist geeignet, dies alles überzeugend nach Außen zu tragen?

Eine Antwort auf all diese Fragen ist derzeit nicht in Sicht.