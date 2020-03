Wenn BMW und Co. in Not geraten, sind die Rettungspläne klar. Wir sollten aber auch an die kleinen Firmen denken, die die Corona-Krise trifft.

Je größer ein Unternehmen ist, desto leichter kann es Kurzarbeit oder andere staatliche Hilfen beantragen. In den Konzernen sitzen Personal- und Rechtsexperten, die genau wissen, wer in welcher Behörde die entsprechende Durchwahl hat. So etwas beruhigt die Belegschaft zumindest ein wenig.

Ganz anders sieht es bei den Mitarbeitern in mittleren oder kleinen Firmen aus: Sie bangen wegen der Corona-Krise um ihre Löhne und Gehälter. Und nachdem die NRW-Landesregierung jetzt richtigerweise die Schließung zahlreicher Läden angeordnet hat, ist die Sorge bei den Beschäftigten noch größer geworden. Die Kleinen bleiben in der Bürokratie stecken Wie kommt die Mitarbeiterin eines Modegeschäfts oder Reisebüros künftig an ihr Geld? Wie kann die Kellnerin nachweisen, dass ihr auch eine Menge Trinkgeld verloren geht? Wie lässt sich berechnen, dass selbst ein ansonsten gut ausgelasteter Handwerksbetrieb nun weniger Einnahmen hat, weil Corona manchen Auftrag storniert? Während all diese Fragen bei Thyssenkrupp, VW oder BMW einigermaßen gut organisiert sind, bleiben die Kleinbetriebe oft in der Bürokratie oder in Unkenntnis von Verwaltungswegen stecken. Bundesregierung muss unbegrenzt helfen Gut ist, dass die Bundesregierung nahezu unbegrenzte Hilfen zugesagt hat. Die GroKo ist sich da erfreulich einig. Doch eine Steuerstundung oder staatliche Kredite nutzen einem Klein- und Mittelbetrieb kaum etwas. Denn das Schnitzel, das heute nicht verkauft wird, wird nach Corona nicht doppelt bestellt. Von daher geht jetzt vor Ort sehr viel Umsatz verloren – und in der Folge auch Lohn und Gehalt für die Mitarbeiter. Wichtig ist daher, dass nun alle Behörden entschlossen und zügig zusammenarbeiten, zum Wohle der Beschäftigten. Denn diese sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Je besser sie sich vom Staat unterstützt fühlen, desto besser meistern wir die Krise. Eine entscheidende Frage ist außerdem, wie hoch das Kurzarbeitergeld ausfallen soll. Etwas mehr als die bisherige Regelung müsste es schon sein. Die GroKo in Berlin sollte da jetzt nicht kleinlich sein.