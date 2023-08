Wir an Rhein und Ruhr müssen uns dem Wettbewerb stellen

Ein Milliarden-Deal im Osten lässt aufhorchen: TSMC aus Taiwan baut eine Chipfabrik in Dresden. Sind wir im Westen noch wettbewerbsfähig?

Zehn Milliarden Euro. Die Hälfte davon als Subvention. Es ist eine gigantische Investition in eine Chipfabrik, die in den nächsten Jahren in Dresden entstehen wird. TSMC aus Taiwan, einer der führenden Chiphersteller der Welt, baut zunehmend Fabriken außerhalb des Heimatlandes auf. Das passt zur Strategie der USA und der EU, weniger abhängig von der von China bedrohten Insel zu sein.

Zufall ist der Standort in Sachsen nicht, sondern eher die Konsequenz aus beharrlich wachsenden Netzwerk-Effekten, insbesondere in Dresden. Fast alle großen Chiphersteller sind nämlich schon da: Infineon erweitert sein Werk in der sächsischen Landeshauptstadt, Bosch hat eine Chipfabrik vor zwei Jahren eröffnet, Global Foundries beschäftigt dort mehr als 3000 Menschen – und von den USA aus betrachtet, ist Intel in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) künftig gleich nebenan.

Die energieintensiven Fabriken in NRW haben es derzeit nicht leicht

Der Chiphunger auf der Welt ist so groß, dass sich die Unternehmen längst nicht mehr nur ihr eigenes Süppchen kochen, sondern Kooperationen eingehen. Auch ein Chipdesign-Zentrum, an dem sich mehrere Unternehmen beteiligen, setzt Dresden auf die Landkarte.

Technologie-Aufbruch im Osten, De-Industrialisierung im Westen? Vor allem die energieintensiven Fabriken in NRW haben es derzeit nicht leicht. Aber auch hier wird investiert und subventioniert. Erst vor wenigen Wochen hat die EU den Weg frei gemacht für zwei Milliarden Euro Staatsgeld, damit Thyssenkrupp in Duisburg in Zukunft sogenannten grünen Stahl mit Wasserstoff produzieren kann, vor wenigen Tagen war der Spatenstich für eine neue Rüstungsproduktion von Rheinmetall in Weeze. Immerhin.

Hochqualifizierte Fachkräfte suchen sich schon lange aus, wo sie arbeiten

Doch es bleibt die Frage: Können das Ruhrgebiet und der Niederrhein das eigentlich auch, was derzeit in Dresden gelingt? Hochqualifizierte Fachkräfte suchen sich schon lange aus, wo sie arbeiten. Kein Wunder, dass es in den Anbahnungsgesprächen von TSMC nicht nur um Strom- und Wasserversorgung gegangen sein soll, sondern auch um vermeintlich weiche Faktoren wie Schul- und Kitaplätze für die Familien der künftigen Beschäftigten und um eine gute ÖPNV-Anbindung.

Ganztagsschulen sind oft Standard in Sachsen, Kita-Plätze gibt es meistens ausreichend viele, die Erwerbsquote gut ausgebildeter Frauen ist im Osten (auch deshalb) viel höher als irgendwo sonst in Deutschland, Straßenbahnen fahren in Dresden alle paar Minuten.

Damit das Ruhrgebiet und der Niederrhein wettbewerbsfähig werden und bleiben, muss viel passieren. Ich weiß das, weil ich in den vergangenen vier Jahren in Dresden gewohnt habe und jetzt zurück bei der NRZ bin. Hallo, liebe Leserinnen und Leser!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung