Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fürchtet unkontrolliertes Kliniksterben. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat immerhin einen Lösungsansatz.

Wie kommen die Kliniken von der Intensivstation?

Das Versprechen, die Krankenhauslandschaft in NRW fit für die Zukunft machen zu wollen, ist ungefähr so wie Patienten auf der Intensivstation zu mehr körperlicher Aktivität zu raten. Dort, wo der Mensch froh ist, wenn er den nächsten Morgen wohlbehalten erreicht.

Das Problem ist: Die Kliniklandschaft ist multimorbide. Das Land hat die Finanzmittel für Bauunterhaltung runtergefahren, die Kliniken haben die Pflegeausbildung vernachlässigt und die Krankenkassen entdeckt, dass Computeralgorithmen schnell fehlerhafte Rechnungen aufspüren – auch, wenn es nur um Formfehler und nicht um Betrug geht.



Lob und Tadel von Karl-Josef-Laumann (CDU) für seinen Parteifreund Jens Spahn

Immerhin: Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nahm den Deutschen Krankenhaustag am Rande der Gesundheitsmesse Medica zum Anlass, die Gesundheitspolitik seines Parteifreundes Jens Spahn auf Bundesebene einzuordnen – und verteilte Lob und Tadel: Endlich werde im Gesundheitswesen überhaupt mal wieder durch die Politik entschieden und nicht allein durch Lobbyisten.

Andererseits kritisierte er, dass Kliniken künftig für jede fehlerhafte Rechnung 300 Euro Strafe zahlen müssen – das säe Misstrauen.

Er distanzierte sich zudem auch indirekt von der Bertelsmann-Studie vom Juli, die der Auffassung Raum gab, es würden auch halb so viele Kliniken im Land reichen. Was das für die Kliniklandschaft in NRW mit knapp 340 Häusern bedeuten würde, kann man sich ausrechnen.

Spagat zwischen wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung

Es gilt also, einen Spagat zu schaffen zwischen wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung, zwischen sparsamem Ressourceneinsatz von Ärzten, Pflegern und Medizin und bestmöglicher Patientenversorgung.

Der Weg, den Landesgesundheitsminister Laumann zeichnete, wird nicht ins Gesundheitsparadies führen. Aber er klingt einigermaßen begehbar: Ein Jahr lang will er sich die Klinik-Leistungen anschauen, dann allen Beteiligten ein halbes Jahr Zeit für tragfähige Lösungen einräumen. Erst wenn das nicht gelingt, will er zur Strukturreform von oben greifen. Manchmal muss eine Operation sein, um von der Intensivstation herunterzukommen.

