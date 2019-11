Vor gut 20 Jahren sollte ein Teil der Sauerländer Wälder zum Nationalpark erklärt werden. Darin hätten sich die Wisente ungestört bewegen können, nicht aber Mountainbiker, Holzfäller, Berufspendler und Touristen. Nach langen Diskussionen wurde die Idee verworfen, eben, weil die tiefen Wälder in der Region intensiv genutzte Räume sind.

So kommen die Wisente denn seit dem Beginn des Artenschutzprogramms den Menschen ins Gehege, was möglicherweise auch daran liegt, dass man das Projekt mit zuviel Optimismus bezüglich der Führung der Tiere gestartet hat, die sich eben wie Tiere verhalten und unberechenbare Wege suchen.

Trägerverein macht es sich zu einfach, Unglück als Wildunfall abzutun

Der Trägerverein macht es sich zu einfach, wenn er den Vorfall auf der B 480, bei dem eine Wisentkuh getötet wurde, ein Auto zerstört und ein Autofahrer einen Schock erlitt als Wildunfall wie viele andere herabstuft. Das ist er genau nicht. Denn es ist absehbar nur eine Frage der Zeit, bis es zum nächsten Unfall kommt, bis wieder Tiere, Gegenstände oder Menschen unter Wisent-Beteiligung zu Schaden kommen.

Die Frage ist ja nicht nur, wie weit der Mensch zurücktreten sollte, um wünschenswerten Artenschutzprojekten eine Chance zu geben. Die Frage lautet auch, ob die Wisente überhaupt in eine Region passen, die bewusst kein Nationalpark sein will – und wie hoch am Ende der Preis dafür ist.