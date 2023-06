Wie Hendrik Wüst von der schwarz-grünen Koalition profitiert

Während die Grünen in einer schwierigen Lage stecken und sich der Kritik von der Basis stellen müssen, profitiert NRW-Ministerpräsident Wüst.

In den vergangenen Tagen gab es Nachrichten, von denen man meinen könnte, sie sollten der Bilanz der nordrhein-westfälischen Landesregierung einen frischen Glanz verleihen. So kurz vor dem Jahrestag des einjährigen Bestehens des ersten schwarz-grünen Bündnisses in NRW präsentiert das CDU-geführte Kommunalministerium plötzlich – nach jahrelangem Tauziehen – eine Lösung für die Altschulden der Städte und Gemeinden.

Von Glanz indes keine Spur: Die Kommunen brechen nicht in Jubelgesänge aus, weil sie wissen, dass sie am Ende durch geringere Steuereinnahmen die eigene Entschuldung zahlen sollen. Und der Bundesfinanzminister spielt auch nicht mit, weil er nicht die andere Hälfte der Altschulden tragen will.

Ausbau der Windkraft kommt nur zäh voran

Dann wäre da die Analyse des Landesamts für Naturschutz, das herausgefunden hat, dass es in NRW 107.000 Hektar gibt, auf denen potenziell Windräder gebaut werden könnten. Und am 6. Juni beschlossen die Regierungsfraktionen einen Gesetzentwurf, mit dem die pauschale 1000-Meter-Abstandsregel für Windenergieanlagen zu Wohnsiedlungen abgeschafft wird.

All das spricht dafür, dass CDU und vor allem Grüne dem Ziel des Koalitionsvertrages, 1000 weitere Windräder zu bauen, näher kommen wollen. Allerdings ist das Ausbautempo bisher eher bescheiden. 98 neue Windräder sind im vergangenen Jahr in Betrieb gegangen.

Ein Jahr Schwarz-Grün hat gezeigt, dass die Grünen tatsächlich in der anfangs prophezeiten schwierigen Lage stecken: Den Abriss des Ortes Lützerath im rheinischen Revier hat – vor allem die junge – . An CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst hingegen perlt all das ab. Er verleiht Orden, hält Reden, gibt den smarten (Landes-)Vater – und erfreut sich guter Umfragewerte. Die erste schwarz-grüne Koalition könnte für ihn Wegbereiter für den Kampf ums Kanzleramt in Berlin sein.

