Wenn der politische Anstand verloren geht

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Bundesrepublik Deutschland viele Herausforderungen überstanden. Regierungs-, Wirtschafts- und Ölkrisen, den Kalten Krieg, terroristische Anschläge, Parteienskandale. Dies gelang, weil es im Land einen Grundkonsens gibt, den die überwältigende Mehrheit der Menschen teilt: Fundament unseres Zusammenlebens ist das Grundgesetz. Wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Freiheitsrechte bewahrt und zugleich Extremismus und Antisemitismus ablehnt.

Was sich seit der Landtagswahl in Thüringen abspielt und mit der Wahl des FDP-Kandidaten Kemmerich seinen vorläufigen und bitteren Höhepunkt fand, trifft diese Republik deshalb ins Mark. Denn die Dreistigkeit, mit der sich Kemmerich im dritten Wahlgang mit den Stimmen der in Teilen rechtsradikalen AfD zum Ministerpräsidenten wählen und von Rechtsaußen Höcke gratulieren ließ, verhöhnt diesen politischen Konsens.

Falsch, gefährlich und verlogen

Nun mag man zur Gelassenheit mahnen, die Ereignisse herunterspielen und der Gesellschaft vorwerfen, sie hyperventiliere mal wieder. Doch diese Argumentation ist falsch, gefährlich und verlogen. Denn Deutschland ist nicht mehr wie früher vor allem durch politische oder wirtschaftliche Krisen von außen gefordert, sondern die Gefahr erwächst aus dem Inneren heraus, zum Beispiel dem Parlament in Erfurt. Dort haben CDU und FDP den gesellschaftlichen Grundkonsens aufgekündigt und gemeinsame Sache mit der AfD gemacht, die diesen Konsens seit jeher bekämpft. Das ist die neue Dimension der Gefährdung.

Richtig, aber viel zu spät

Dass Kemmerich gestern seinen Rücktritt ankündigte, war richtig, aber viel zu spät. Er hätte das Amt niemals annehmen dürfen. Kemmerich hat sich disqualifiziert. Ebenso wie sein Parteichef Christian Lindner. Der wusste, was im Erfurter Landtag passieren kann und nahm den schmutzigen Deal in Kauf. Kemmerich, Lindner und auch dessen Parteivize Wolfgang Kubicki („Ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich“) haben dem Land und ausdrücklich auch ihrer Partei Schaden zugefügt. Lediglich Nordrhein-Westfalens FDP-Chef Joachim Stamp ließ sich nicht in den Sog des Machtwahns hineinziehen und forderte umgehend Neuwahlen. Sollte der FDP-Bundesvorstand Christian Lindner heute im Amt bestätigen, so kann dies nicht aus liberaler Grundüberzeugung erfolgen, sondern wäre allenfalls dem Mangel an personellen Alternativen geschuldet.

Zweifel an der AKK-Führungskompetenz

Ob die CDU mit ihrer Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer die Thüringen-Krise einigermaßen unbeschadet übersteht, werden die nächsten Tage zeigen. Fakt ist aber: Das Führungsversagen in Berlin und der politische Irrflug von Thüringens Parteichef Mike Mohring traten so offen zu Tage, dass die Zweifel an der AKK-Führungskompetenz weitere Nahrung erhielten. In Thüringen jedenfalls nimmt die Partei ihre Bundesvorsitzende nicht ernst, so viel ist sicher. Selbst am Tag nach dem Debakel war die Thüringer CDU zu Neuwahlen noch nicht bereit.

Das Verhalten von CDU und FDP spiegelt ausdrücklich nicht die bürgerliche Mitte dieser Republik, sondern ist vielmehr ein Schlag ins Gesicht aufrechter Demokraten, die um die politische Kultur in diesem Land besorgter sind als je zuvor. Denn Union und Liberale bleiben, ebenso wie die SPD, Getriebene im Kampf um die Zukunft. Die Wähler laufen ihnen in Scharen davon, und Besserung ist nicht in Sicht. Wer aber in seiner Verzweiflung jeglichen politischen Anstand über Bord wirft, macht nichts besser. Im Gegenteil.