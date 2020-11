Warum wir lernen müssen, die Trump-Wähler zu verstehen

Chefredakteur Jost Lübben über die Präsidentschaftswahlen in den USA.

Es ist ein bemerkenswertes Schauspiel, das die USA uns und dem Rest der Welt bieten – in den vergangenen Tagen, den vergangenen Wochen und den vergangenen vier Jahren. Können wir daraus etwas lernen? Und ob. Zum Beispiel, dass es nicht nur darum geht, wie sich Donald Trump als US-Präsident aufführt, wie er über Frauen spricht und über Minderheiten. Es ist leicht, sich darüber zu mokieren und es ist billig, sich über jene zu erheben, die wieder für ihn gestimmt haben. Dafür sind es viel zu viele. Die wenigsten Demoskopen und Analysten hätten gedacht, dass die Wahl in einem echten Showdown enden würde. Das zeigt, wie wenig wir von der Realität großer Gruppen in den USA wissen. Und es ist ein Hinweis, dass diese Erkenntnis möglicherweise auf unser Land übertragbar ist.

Der frühere amerikanische Botschafter in Berlin Jeff Kornblum sagt, dass Trump als Staatsmann und Politiker unmöglich ist, weil er an keiner einzigen Stelle nach Ausgleich sucht und diplomatisch handelt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Darum sind viele gerne Mitglied in seinem Club. Es sind jene, die oft zum klassischen Wählerpotenzial der Demokraten zählten – gut ausgebildete Industriearbeiter in Detroit, Beschäftigte im Bergbau in Pennsylvania. Meistens Weiße. Sie haben schon vor vielen Jahren – lange vor der Präsidentschaft Barack Obamas – das Gefühl bekommen, dass sich ihre Partei nicht mehr für sie interessiert, die Kandidaten nur noch vorbeischauen, um Stimmen abzuholen.

Aus der Perspektive einer gut ausgebildeten Mittelschicht mag die globale Transformation eine erstrebenswerte Perspektive sein. Aus dem Blickwinkel derer, die ihren Job unter Tage zu verlieren drohen, ist die vage Aussicht auf eine berufliche Zukunft in der Energiewende nicht weniger als eine Bedrohung der eigenen Existenz. Um das zu verstehen, müssen wir nicht über den großen Teich blicken. Wir kennen das aus dem Ruhrgebiet. Und es ist nachvollziehbar, dass Menschen in einer solchen Situation demjenigen ihre Stimme geben, der ihnen zuzuhören scheint, Hilfe verspricht und dieses Versprechen mindestens zum Teil einlöst. Unter diesen Umständen kann eine gute Kinderstube zweitrangig sein. Der Rückzug aus einem internationalen Klimaschutzabkommen hat auch einen sehr persönlichen Aspekt.

Für den amerikanischen Industriellen Henry Ford war es das Geheimnis seines Erfolges, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Der demokratische Wandel führt dazu, dass eine über Jahrhunderte einflussreiche Bevölkerungsschicht in den kommenden Jahren in den USA mehr und mehr an Einfluss verliert. Amerika wird divers. Das macht einem Teil der weißen Bevölkerung Angst. Die Wahl der konservativen und streng religiösen Richterin Amy Coney Barrett vermittelt dieser Klientel daher ein Gefühl von Stabilität. Die Versöhnung der tief gespaltenen amerikanischen Gesellschaft kann nur gelingen, wenn politische Entscheidungsträger den Fokus viel stärker darauf legen, jenen zuzuhören, die sich an den Rand gedrängt und vom Establishment missachtet fühlen.

Es liegt auf der Hand, dass sich Parallelen für unser Land ziehen lassen. Die Polarisierung ist in vollem Gange. Die Anziehungskraft der AfD wird nicht dadurch geschmälert, dass ihre Wählerinnen und Wähler durch Politik und auch Medien missachtet werden. Sie verdienen Gehör. Nur dann kann gelingen, was Bundespräsident Johannes Rau erreichen wollte: Versöhnen statt spalten.

Das Beispiel der USA zeigt, wie nachhaltig das Fundament einer Vorzeige-Demokratie schaden nehmen kann, wenn ein Populist an der Macht entschlossen zu Werke geht.