Warum Solar nicht als Profilierungsthema der Grünen taugt

Bei Schwarz-Grün in NRW herrscht Unruhe, weil die einen im Maschinenraum schuften und der Chef nur freundlich vom Sonnendeck grüßt.

Die Arbeitsteilung im ersten Jahr der schwarz-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen kann dem kleineren Regierungspartner nicht gefallen. Während sich die Grünen im Maschinenraum der Macht mit Energiefragen von Lützerath bis zum stockenden Windkraft-Ausbau herumschlagen, sie Bröckel-Brücken, kommunale Flüchtlingskrise und die ewige Verheißung namens „49 Euro-Ticket“ erklären müssen, grüßt die CDU immerzu freundlich vom Sonnendeck.

Ministerpräsident Wüst versteht es geschickt, sich bei Ehrungen und Empfängen, auf dem roten „Berlinale“-Teppich oder beim Empfang der „Neujahresbrezel“ des Bäckerhandwerks als moderner schwarz-grüner Landesvater ins rechte Licht zu rücken. Selbst die grotesken Verrenkungen bei der Aufstellung eines verfassungsgemäßen Landeshaushalts blieben nicht an ihm hängen. Von seiner CDU-Landtagsfraktion oder der Landespartei hört man seit Monaten nichts - aber eben auch keine schrillen Töne wie aus der Berliner Merz-CDU.

Höchste Zeit also, über die Karnevalstage ein bisschen Profilierungsehrgeiz zu entwickeln, mag sich die Grünen-Fraktionsspitze gedacht haben. Mit ihrem Genörgel an der Umsetzung der Solardachpflicht hat sie sich allerdings das falsche Thema ausgesucht. CDU-Bauministerin Scharrenbach lässt ja gar keinen Zweifel daran, dass sie den Photovoltaik-Ausbau handwerklich sauber vorantreiben will. Es bedeutet für sie überhaupt kein großes Opfer. Selbst die schwarzen Stammwähler im Häuschen am Stadtrand wollen in der Energiekrise gern ihre Dächer nachrüsten – wenn es denn Fachkräfte, Technikkomponenten, rasche Genehmigungen und gute Förderkonditionen gäbe.

