Kommentar Warum russische Athleten doch an Olympia teilnehmen sollten

Russische Athleten sollten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen dürfen – unter einer Bedingung.

Putins Angriffskrieg. Putins Überfall auf die Ukraine. Das sind die Worte, mit denen der schreckliche Krieg beschrieben wird und die keinen Zweifel daran lassen, wer Schuld an dieser Situation trägt. Diese Worte bedeuten aber auch: Putin wollte es so. Tausende Russen sind geflohen, weil sie nicht an die Front ziehen wollen, weil sie nicht hinter diesem Krieg stehen.

Nun droht den russischen und belarussischen Sportlern der Ausschluss von den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Solange der Krieg in der Ukraine tobt, Tausende Menschenleben ausgelöscht, das Land zerstört wird, sollen die russischen Sportler nicht starten dürfen, lautet die vorherrschende Meinung.

Ja, der Gedanke, dass ein Ukrainer gegen einen Russen im sportlichen Wettkampf antreten muss, dass womöglich ein russischer, gar putinfreundlicher Athlet auf dem obersten Treppchen steht, scheint unerträglich. Deswegen sollten die russischen Sportler nicht für ihr Land, sondern unter neutraler Flagge und ohne Nationalhymne antreten. So können sie ihre Leistung erbringen, ohne ihr Land offiziell zu vertreten.

Die Spiele sollen Toleranz fördern

„All sports, all nations.“ Alle Sportarten, alle Nationen. Unter diesem Leitsatz gründete Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele der Neuzeit. Die Spiele sollen verbinden, zur Völkerverständigung beitragen, Toleranz fördern.

Es ist wie in der Diplomatie, deren Aufgabe es ist zu verhandeln, zu argumentieren, zu überzeugen. Bei aller deutlichen Verurteilung des Krieges, bei aller Solidarität mit der Ukraine sind Gespräche mit Putin wohl unausweichlich. Nur so lässt sich der Moment greifen, an dem eine Umkehr, gar ein Ende des Krieges möglich sein kann.

Die russischen Sportler sollten neutral teilnehmen dürfen, damit diese kleine Chance auf Völkerverständigung abseits der politischen Bühne nicht ungenutzt verstreicht.

Wenn nicht, wird die olympische Idee nie wieder etwas wert sein.

