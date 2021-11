Warum Greta nun nach China reisen muss

Der Abschied von der Kohle fällt leichter, wenn es Wohlstand gibt. Diese Lehre des Klimagipfels sollte sich Deutschland zu Herzen nehmen.

Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt... So heißt es melancholisch im bekannten Lied „Bochum“ von Herbert Grönemeyer. Tatsächlich hat die Kohle das Wirtschaftswunder im Nachkriegsdeutschland erst möglich gemacht. Viele Menschen können sich noch gut daran erinnern. Damals redete kaum jemand über die üblen Schäden, die die Kohle in Mensch und Natur anrichtet. Um dies zu begreifen, mussten erst einmal Wohlstand und Demokratie in unserem Land her.