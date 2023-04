Warum die NRW-Verfassungsklage keine Prozesshanselei ist

Düsseldorf Der Krisen-Rettungsschirm kommt vor Gericht. Gut so, denn das Schludern mit der Schuldenbremse braucht endlich klare Grenzen.

Wenn der NRW-Verfassungsgerichtshof Haltungsnoten zu vergeben hätte, wäre die Sache klar. CDU und Grüne haben sich in ihrem ersten Haushaltsverfahren ziemlich blamiert. Erst sollte eine konjunkturelle Notlage verneint und Geld rechtswidrig aus dem Corona-Rettungstopf abgezweigt werden. Dann rief man die Notlage doch aus. Später fanden sich überraschend 1,3 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen im Haushalt. Und inzwischen lassen überraschend positive Konjunkturdaten wieder daran zweifeln, dass es überhaupt eine Notlage gibt. Selbst wenn man die Startschwierigkeiten einer neuen Regierung und die schwierige Weltlage berücksichtigt, kann solches Handwerk nicht der Anspruch an bürgerliche Haushaltskunst sein.

Der Verfassungsgerichthof hat jedoch nicht über politische Eseleien zu entscheiden. Es geht in dem Verfahren, das die Opposition aus SPD und FDP nun anschieben wird, vielmehr um eine grundsätzliche Frage: Wieviel Beinfreiheit besitzt eine Landesregierung bei der Umgehung der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse? Eigentlich müssen Bund und Länder mittlerweile mit dem Geld auskommen, das die Steuerzahler ihnen geben. Neue Kredite sind nur noch in absoluten Ausnahmesituationen erlaubt. Wenn also staatliche Sparsamkeit die Krise vertiefen würde. Die weltweite Corona-Pandemie gilt dafür als Paradebeispiel. Die Freiheit von Landesparlamenten, mit der Regierungsmehrheit eine „außergewöhnliche Notsituation“ auszurufen und im Handumdrehen ein Finanzpolster auf Kosten künftiger Generationen zu schaffen, wird nun verfassungsgerichtlich vermessen. Das ist wichtig. Die Kriterien fürs Schuldenmachen trotz Schuldenbremse sind zu schwammig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung