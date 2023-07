Wahl: Spanien vor einem Rechtsruck?

Die Wahl in Spanien könnte dazu führen, dass Konservative mit Extremisten paktieren. Leider kein Einzelfall in Europa.

Die Sommertouristen auf Mallorca merken nichts davon, dass es auf der Insel seit gut einer Woche eine Regionalregierung gibt, in der die konservative Volkspartei PP (vergleichbar CDU) mit der rechtsextremen Partei Vox (ähnlich AfD) die Mehrheit hat. Die langjährige Regentschaft der Sozialisten von der PSOE auf der Insel ist damit beendet. Ein Schock in der Hochburg.

Viele fürchten, dass es nach der Parlamentswahl an diesem Sonntag in ganz Spanien zu einer Beteiligung der Radikalen an der Regierung kommen könnte.

Keine Scheu mehr vor Radikalen

Nach Italien, Finnland, Schweden, Ungarn, Griechenland oder Polen gäbe es dann in der EU ein weiteres Land, in dem die Extremen entweder in der Regierung sind oder sie zumindest tolerieren.

Offensichtlich haben die Konservativen in jenen Ländern keine Scheu mehr, mit den Radikalen zu paktieren. Anders als bei uns in Deutschland, wo die CDU ein Zusammengehen mit der AfD bislang kategorisch ausschließt.

Der Tourist auf Mallorca merkt nichts von dem dramatischen politischen Schwenk. Außer, dass man auf der Palma-Autobahn wieder schneller fahren darf oder dass Kinder nun beim Stierkampf zuschauen dürfen.

Für die Spanier hingegen dürfte sich eine Menge ändern, sollte das Land von links nach rechts schwenken. Die politischen Themen der Populisten sind übrigens in allen Ländern gleich: Sie wollen Schluss machen mit der angeblich weichen Migrations- und Genderpolitik, Schluss mit Abtreibungen oder Rechten von Homosexuellen.

Ängste und Vorbehalte bestimmen politische Debatten

Und das alles in dem Land, das sich nach dem Tod des Faschisten Franco 1975 zu einer musterhaften und langjährig linken Demokratie gewandelt hatte. Zudem steht die Wirtschaft Spaniens recht gut da, Ministerpräsident Sanchez kann eine gute Bilanz vorweisen.

Doch so etwas spielt wohl keine Rolle, wenn Ängste und Vorbehalte die politische Debatte bestimmen. Etwas Ähnliches entwickelt sich gerade auch bei uns.

