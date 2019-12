Waffenhersteller melden weltweit stark steigende Umsätze. Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl in der Vorweihnachtszeit, wo alle von Frieden reden

Waffen schützen. Und sie töten Kinder

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen.“ Das ist ein Zitat aus der Bergpredigt. Wir sind im Advent; da kann es nicht verkehrt sein, aus der Bibel zu zitieren. Es ist angesagt, sich jetzt Gedanken zum Rüstungswahn zu machen – auch wenn am Ende nicht die Forderung steht, nun alle Waffen abzuschaffen.

Die 100 führenden Rüstungskonzerne haben Waffen und militärische Dienstleistungen im Gesamtwert von rund 380 Milliarden Euro verkauft – und da sind die Zahlen aus China noch nicht mal drin. Starke Waffen auf der richtigen Seite können hilfreich sein. Wie gut wäre es gewesen, wenn dem Feuerwehrmann in Augsburg ein bewaffneter Polizist beigesprungen wäre. Eine Eskalation wäre verhindert worden, der Mann würde noch leben. Und die Deutschen wissen zu schätzen, dass die Abschreckung ihnen in Zeiten des Kalten Krieges die Freiheit und Souveränität bewahrt hat. Ohne Raketen, ohne eine aufgerüstete Nato wäre es nicht gegangen. Das ist die eine Seite.

Tausende Kinder sterben oder werden verletzt und verstümmelt

Die andere Seite ist grausam. Staaten rüsten Milizen und Terrortruppen für Stellvertreterkriege aus. Unicef berichtet, dass in jenem Jahr 2018, in dem die Rüstungskonzerne Rekordeinnahmen verbuchten, im Bürgerkriegsland Jemen mindestens 1427 Kinder getötet oder verletzt wurden. Allein in Afghanistan wurden mehr als 5000 Kinder getötet oder durch Minen und Bombenangriffe verstümmelt.

In zwei Wochen werden wir es im Weihnachtsevangelium hören: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“

Die Sehnsucht bleibt.