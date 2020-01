Vom GroKo-Ende redet niemand mehr, die SPD leidet weiter

Was war die Aufregung groß, als vor zwei Monaten Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken überraschend zum neuen SPD-Führungsduo gewählt wurden. Damals glaubten viele: Nun kommt das Ende der GroKo, auch das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Schließlich hatte das Duo stets durchscheinen lassen, dass es die GroKo nicht mag.

Von alledem ist heute keine Rede mehr. Schwarz-Rot sitzt fest im Sattel, und um Kevin Kühnert ist es still geworden. Also viel Lärm um nichts? Es ist kein Wunder, wenn die SPD in Umfragen weiter im Keller sitzt. Es will einfach nicht funktionieren, als eigene politische Kraft aufzufallen und gleichzeitig mitregieren zu wollen. Die CDU hat eben das Talent, gute sozialdemokratische Initiativen einfach aufzusaugen und für sich zu nutzen. Diese Erkenntnis ist inzwischen so alt, wie es GroKo-Austrittsfantasien bei der SPD gibt.

Nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt

Doch auch dann, wenn die SPD nicht in einer Regierung mitwirkt, gelingt das eigene Profil nicht. In unserem Land NRW sitzen die Sozialdemokraten seit Mitte 2017 auf der Oppositionsbank. Zeit genug, um sich neu aufzustellen. Zeit genug, um aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und mit bürgernahen Zukunftsthemen zu punkten. Doch wenig passierte.

Vor fünf Monaten rief der weitgehend unbekannte Parteichef Sebastian Hartmann „Rot pur“ als Motto aus, er will mehr linke Politik. Doch bei den Menschen an Rhein und Ruhr fand diese Ansage kaum Gehör: Weil das zu unkonkret klingt und die einstmals starke und tonangebende NRW-SPD innerlich zerstritten wirkt. Partei- und Fraktionsspitze im Düsseldorfer Landtag sind keine Einheit.

NRW-SPD wirkt zerstritten

Und darum bleibt Schwarz-Gelb in NRW zunächst einmal vorn. Trotz bleibender Staus und Lehrerknappheit, zudem stottert nun auch noch der Digitalpakt. All diese Schwächen helfen den Sozialdemokraten nicht.

Es wäre eine bittere Lehre, wenn die SPD sowohl inner- als auch außerhalb von Regierungsverantwortung nicht mehr Tritt fassen kann. Es wäre schade um die älteste Partei Deutschlands, die maßgeblich am Entstehen des modernen, sozialen, friedensstiftenden Deutschland mitgewirkt hat.