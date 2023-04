Viertagewoche: IG-Metall-Modell taugt nicht für alle Fälle

Funktionierende Versuche im Ausland stützen den Viertagewoche-Vorstoß der IG-Metall. Doch das Modell taugt nicht nur alle Fälle.

Der Viertagewoche-Vorstoß der IG Metall wird Nachahmer bei anderen Gewerkschaften finden. Schon jetzt wird immer wieder bei Tarifgesprächen zumindest über Optionen verhandelt, die Arbeitstage zu reduzieren. Aber bei vollem Lohnausgleich?

Versuche in anderen Ländern haben immerhin ergeben, dass Beschäftigte zufriedener und produktiver sind, zudem seltener krank werden, wenn sie nur an vier Tagen in der Woche einrücken müssen. Wenn in Großbritannien die meisten Betriebe freiwillig bei dem Angebot bleiben, ist das ein gutes Argument, es auch in Deutschland auszuprobieren.

Wachsender Fachkräftemangel

Jedoch hat das Modell seine Grenzen und taugt nur in gewissen Branchen. Allein der wachsende Fachkräftemangel, den die Arbeitgeber ins Feld führen, ist ein unschlagbares Argument. Wir haben dafür nicht einmal im Ansatz eine Lösung. Die Viertagewoche würde das Problem nicht entschärfen.

