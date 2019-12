Erstmals seit 2015 schließen die gesetzlichen Krankenversicherungen dieses Jahr wieder mit einem großen Verlust ab.

Verluste der Kassen: Bloß keine Panik!

Zum ersten Mal seit vier Jahren schließen die Krankenkassen mit einem dicken Minus ab. Über eine Milliarde Euro wird der Verlust betragen. Ein Grund, in Panik zu verfallen, ist das nicht. Die Kassen haben sich in den vergangenen Jahren ein üppiges Rücklagenpolster von fast 21 Milliarden Euro erwirtschaftet, das ohnehin auf Druck der Politik im kommenden Jahr abgeschmolzen werden soll. Höhere Beiträge werden im nächsten Jahr nicht auf die gesetzlich Versicherten zukommen. In Relation zu den zu erwartenden Gesamtausgaben der Krankenkassen – für das ablaufende Jahr werden es deutlich mehr als 240 Milliarden Euro sein – wirken die eingefahrenen Verluste zudem überschaubar.

Die Kritik, die Kassen würden das Geld der Beitragszahler horten, ist einer der Gründe für das aktuelle Minus: Einige Krankenkassen senkten deswegen Anfang 2019 die Zusatzbeiträge, hatten also weniger Einnahmen. Auf der Ausgabenseite schlagen die Gesetzesänderungen zur zügigeren Vergabe von Arztterminen und für mehr Pflegepersonal zu Buche – beides Vorhaben, die sinnvoll sind. Zudem steigen insbesondere die Preise für patentgeschützte Medikamente seit Jahren stetig. Erst kürzlich hat eine AOK in Hannover der lebensrettenden Behandlung eines unter einer spinalen Muskelatrophie leidenden Kleinkindes mit dem Medikament Zolgensma zugestimmt. Kostenpunkt: zwei Millionen Euro. Die Politik sollte sich zügig auf Reformen verständigen Um das Kostenrad zurückzudrehen und damit steigende Beiträge für die Versicherten zu verhindern, sollte die Politik sich zügig auf die Reform des Risikostrukturausgleiches verständigen. Dieser Finanzausgleich soll Kassen mit älteren und kränkeren Versicherten helfen, ist aber manipulationsanfällig. Immer wieder gibt es den Vorwurf, dass manche Ärzte Patienten kränker schreiben, als sie es sind. Das wäre dann ein Kostenfaktor, der verringert werden könnte.

