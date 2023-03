Kommentar Verbrenner-Streit in der EU: Kleine FDP, großes Theater

Die FDP legt mit ihrem Veto gegen das Verbrenner-Aus die EU lahm. Letztlich geht es der Partei dabei um Aufmerksamkeit.

Da sage noch einer, dass eine kleine Partei keine große Wirkung haben kann. Innerhalb der Ampel-Koalition hat die FDP zwar nur wenige Stimmanteile eingebracht, doch dies mindert nicht ihr Selbstbewusstsein. Mit einem Federstrich legten die Freidemokraten mal eben den EU-Beschluss zum Verbrenner-Aus im Jahr 2035 auf Eis.

Man kann sich gut vorstellen, dass die grünen Ampel-Kollegen auf dem Baum sind. Doch auf Harmonie legten die Liberalen noch nie großen Wert. Und Verkehrsminister Wissing legte genüsslich noch einen drauf, indem er die Autobahnen für Brummis ausbauen will – anstatt die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene zu beschleunigen. Ein Projekt, das übrigens schon vor vielen Jahren von so gut wie allen Parteien vollmundig angekündigt, aber niemals umgesetzt wurde. Die vollen Autobahnen mit unzähligen Lkw auf der rechten Spur sind ein Zeichen dafür. Ein Horror für den Klimaschutz. Kein Thema für die FDP. Gleichwohl geht es den Liberalen nur um eine Kleinigkeit: Nämlich, dass Autos nach 2035 auch klimafreundliche Kraftstoffe tanken dürfen. Zwar kann sich heute kaum jemand vorstellen, wie das wirtschaftlich funktionieren soll. Aber wer weiß? Der Autokonzern Audi indes winkt bereits ab, weil er für die Zukunft allein auf Elektroautos setzen will.

Eine Wette auf die Zukunft

Es ist im Grunde eine Wette auf die Zukunft: Setzen sich die Elektrischen tatsächlich durch, werden sie erschwinglich auch für Ottonormalverbraucher, gibt es genug preiswerten Strom? Viele sind skeptisch.

Doch wenn es so kommt, dürften synthetische Kraftstoffe kaum eine Chance haben. Zugleich werden sich bis dahin viele Verbraucher noch einen Diesel oder Verbrenner anschaffen, die ja auch nach 2035 ihre Daseinsberechtigung behalten.

Doch um all das geht es der FDP nicht. Sie kämpft allein um Aufmerksamkeit bei Wählern, die ihnen immer häufiger von der Fahne gehen. Warum wohl?

