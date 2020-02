Unerwartete Geschenke für die NRW-SPD

Düsseldorf Die CDU schwächelt plötzlich, und die SPD in Nordrhein-Westfalen wittert Morgenluft.

Die SPD hat im Bund und in NRW harte Monate hinter sich: Führungs- und Richtungsstreit, Umfragetief, Bedeutungsverlust. Doch ausgerechnet die CDU macht der leidenden Sozialdemokratie an Rhein und Ruhr ein unverhofftes Geschenk. Auf einmal richten sich alle Blicke auf die Union, auf deren Führungs- und Richtungsstreit, auf die Stimmverluste bei vielen Wahlen.

Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident von der CDU, schickt sich an, Bundesparteichef und wohl auch Bundeskanzler zu werden. Was für eine Steilvorlage für die NRW-SPD und auch für die Grünen! Entweder Laschet geht beim CDU-Sonderparteitag Ende April als Verlierer vom Platz und schwächt damit auch seine Position hier in NRW.

Die Karten werden ganz neu gemischt

Oder er gewinnt, was die Union hierzulande vor andere Probleme stellen würde. Dann wäre er nur noch eine Art Teilzeit-Ministerpräsident mit starkem Fokus auf Berlin. Und wen auch immer die CDU in NRW als Nachfolger von Armin Laschet aufbauen würde – das Format und die Bekanntheit eines Armin Laschet kann er oder sie sich in der Kürze der Zeit nie und nimmer erarbeiten.

NRW-SPD-Chef Sebastian Hartmann freut sich schon über den „tiefen Riss“, der, wie er sagt, durch die Union geht. Die Karten werden jetzt neu gemischt und womöglich beginnt am Aschermittwoch für die SPD nicht die Fastenzeit, sondern schon der Frühling.