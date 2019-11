Zehntausende gingen auf die Straßen, um fürs Klima zu demonstrieren. Und Hunderttausende gingen shoppen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat.

Während viele Teenager gestern auch an Rhein und Ruhr zum Klimaprotest auf die Straßen gingen, drängten sich Massen von Menschen in den Geschäften, um beim „Black Friday“ ein Schnäppchen zu ergattern. Und noch mehr klickten ein vermeintliches Superangebot im Internet, das dann per Amazon nach Hause kommt.

Gegensätzlicher könnten die unterschiedlichen Strömungen in unserer Gesellschaft nicht sein. Hier die engagierten Klima-Warner, dort die Pfennigfuchser. Und jeder weiß, dass die beiden Gruppen auch große Schnittmengen haben. Es ist ein moralisches Dilemma: Wie kann ich etwas fürs Klima tun, wenn ich ja auch Konsument bin? „Billig“ geht fast immer zu Lasten anderer Menschen – und zu Lasten der Umwelt Per Schnäppchenjagd ist das kaum möglich: Kleine Preise haben oft mit schlechten Arbeitsbedingungen und geringen Löhnen zu tun. Und billige Lebensmittel gibt es nur, wenn die Hersteller es mit Tierschutz oder Umweltschutz nicht so genau nehmen. Auch der Preisdruck der Handelsketten spielt eine Rolle. „Billig“ geht also fast immer zu Lasten anderer, auch für die Umwelt ist billig nur selten gut. Somit reicht es nicht aus, wenn für eine bessere Welt Milliarden Euro allein in den Klimaschutz investiert werden. Nötig ist genauso ein Umdenken im weltweiten Handel: Ohne international gültige Standards für Produzenten, Bauern oder Transportunternehmen wird sich der Schadstoffausstoß nicht senken lassen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, die nicht von heute auf morgen gelingen wird. Doch wer die CO2-Emissionen senken will, kann nicht nur dreckige Kraftwerke abschalten, nötig sind genauso Sozial- und Umweltstandards in der Produktionskette. Nur die EU kann klare Regeln verordnen, die den weltweiten Handel verändern Wer so etwas tun kann? Kein einzelnes Land hätte die Macht, sondern nur eine Staatengemeinschaft wie die Europäische Union. Nur sie kann klare Regeln verordnen, die den weltweiten Handel verändern. Eine lohnende Aufgabe für die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen. Bis es so weit ist, kann jeder Einzelne ein wenig bewirken. Wer am „Black Friday“ keinen überflüssigen Kram kauft, schont die Umwelt und spart sogar 100 Prozent.