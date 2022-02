Kommentar Ukraine: Macho Putin will mit Panzern sein Gesicht wahren

Die Manöver von Putin in der Ukraine-Krise sind für ihn ein Zeichen, seine Macht zu demonstrieren. Das kann zu einer tödlichen Spirale werden.

Niemand fragt die Menschen, was sie von den Soldatenaufmärschen diesseits und jenseits aller Grenzen halten. Fest steht allein, dass sie große Angst haben vor einer weiteren Verschärfung der Lage. Besonders bei uns in Deutschland können sich noch sehr viele Ältere an die Schrecken des Krieges erinnern. Und wohl alle im Osten wie im Westen haben gelernt, dass Kriege immer mit Lügen, Drohungen, Unterstellungen beginnen. Oder mit dem Märchen, dass man anderen Völkern „helfen“ wolle.

Indem Putin die Separatistengebiete zu Volksrepubliken erklärt, folgt er genau diesem Muster der Macht. Außerdem (und das ist für den Macho Putin ganz wichtig) will er mit dem Panzereinsatz sein Gesicht wahren. Vor aller Weltöffentlichkeit würde er schließlich niemals vor den USA oder der Nato kuschen. Alle Beteiligten wussten und wissen das.

Minsker Abkommen scheiterte auch an der Trägheit des Westens

Zur Wahrheit gehört auch, dass das jetzt begrabene Minsker Abkommen nie wirklich gelebt worden ist. Es scheiterte natürlich an den Russen und der Trägheit des Westens, aber eben auch an den Ukrainern, die niemals mit den Leuten im Osten ihres Landes reden wollten.

Was ist nun zu tun? Völlig klar, dass der Westen sehr schnell reagieren muss. Auch er muss (siehe oben) sein Gesicht wahren. Der Zugriff auf die Bankkonten von Putins Umfeld ist indes nur ein Witz. Längst werden diese Männer in Moskau ihre Vermögen woanders geparkt haben und die teuren Jachten tuckern sicher auf hoher See. Das Aus für Nord Stream 2 ist da schon ein wichtiges Zeichen.

Trotzdem muss unbedingt weiter geredet werden. Wenn es gut läuft, könnte der Konflikt auf die Ost-Ukraine begrenzt werden. Das muss das Ziel sein. Denn es wäre tödlich, die Spirale von Aktion und Reaktion weiterzudrehen. Krieg kennt am Ende nur Tote und großes Leid.

