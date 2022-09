Ukraine-Flüchtlinge: Die Zeit des Zauderns in NRW ist vorbei

Essen. Bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge schrillen in Städten und Gemeinden die Alarmglocken. Die Kritik an Schwarz-Grün wächst. Ein Kommentar.

Vor sechs Wochen sorgte sich NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) öffentlich um den sozialen Frieden im Land. Er forderte die demokratischen Parteien zu einem Wettstreit der Ideen auf, wie man den Menschen die Sorgen nehmen könne. Es ging um die Folgen der Energiekrise, und die Landesregierung zeigte mit dem Finger auf Berlin.

Jetzt zeigen viele Finger auf Wüst und sein Kabinett. Denn bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge schrillen in hunderten Städten und Gemeinden die Alarmglocken. Schwarz-Grün sollte das Aufbegehren ernst nehmen – und die Politik sollte nicht die Fehler aus der Flüchtlingskrise von 2015/16 wiederholen, als viele Menschen helfen wollten, sich am Ende aber heillos überfordert fühlten. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Lage wieder ähnlich. Die enorme Hilfsbereitschaft in NRW bleibt nur erhalten, wenn man in den Städten, Kreisen und Gemeinden nicht im Stich gelassen wird. Sporthallen und andere öffentliche Gebäude sind belegt, Familien nehmen privat Flüchtlinge auf. Doch das wird nicht reichen.

Fingerzeig nach Berlin funktioniert in diesem Fall nicht

Die Landesregierung kann sich hier nicht wegducken. Der Eindruck, Schwarz-Grün habe den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt und müsse endlich in den Krisenmodus schalten, ist in allen Parteien verbreitet, auch in denen der Regierungskoalition. Und der Fingerzeig nach Berlin funktioniert in diesem Fall nicht, denn hier steht das Land selbst in der Pflicht.

Wenn hunderte Schülerinnen und Schüler schon jetzt nicht unterrichtet werden können, wenn die Unterkünfte absehbar nicht reichen und im Winter durch die Energiekrise weitere Härten hinzu kommen, spätestens dann ist der soziale Frieden wirklich gefährdet.

