Ukraine: Ein Kriegsausbruch muss unbedingt verhindert werden

Putin dreht im Ukraine-Konflikt an der Eskalationsschraube. Der Westen muss reagieren. Ein Krieg in Europa darf aber nicht die Lösung sein.

Nun ist passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Mit der Erklärung der Separatisten-Regionen in der Ukraine zu unabhängigen Volksrepubliken dreht Putin die Eskalationsschraube noch fester an. Während die Politik im Westen geschockt und entsetzt reagiert, lässt der Chef im Kreml Taten sprechen. Und natürlich fordert das nun den Westen zu Gegenmaßnahmen auf. Doch welche sollen und müssen das sein?

Der Zugriff auf die Bankkonten des Putinschen Umfeldes dürfte dabei eher als Witz zu begreifen sein. Längst werden diese Männer in Moskau ihre Vermögen woanders geparkt haben und die teuren Jachten sind inzwischen sicher auf hoher See. Es wird also nicht lange dauern, bis der Ruf nach härteren Maßnahmen lauter wird. Das Abklemmen der russischen Wirtschaft vom internationalen Zahlungsverkehr (Swift) kommt dann ins Spiel. Dies würde die Wirtschaft im Reich von Putin empfindlich treffen, selbst wenn er auch hier Vorsorge getroffen haben wird.

Politik muss mit allen Mitteln einen Krieg verhindern

Was also kommt dann? Dreht sich die Spirale der Drohungen und Gewalt immer weiter? Bis zum Krieg mit Waffen? Das muss unter allen Umständen verhindert werden. Die Politik muss alle Kanäle und Möglichkeiten nutzen, um die hauchdünnen Fäden des Miteinanderredens weiter aufrecht zu halten. Krieg kennt am Ende nur Verlierer; und vor allem: nur Tote, Verletzte und Vertriebene. Wann lernt die Menschheit?

