Trotz allem: Die Katholische Kirche ist sehr lebendig

Missbrauch, Streit um Mitwirkung von Laien - und jetzt auch noch ein unappetitlicher Porno-Skandal in Köln. Und trotzdem: Die junge Kirche lebt!

Mitarbeiter des Erzbistums Köln sind dabei erwischt worden, wie sie auf Dienstcomputern Pornos gucken wollten. Schlimm. Die Diözese hatte dann am Freitagnachmittag noch informiert, dass der Kardinal nicht unter den Ertappten sei. Solche Meldungen verbreiten sich rasant. Für viele passt das gerade in ihr Bild einer moralisch runtergekommenen Institution. Zu viele in der Kirche haben zu viel dafür getan, dass das öffentliche Bild so ist.

Viele treten ja jetzt aus der Kirche aus. Dafür gibt es Gründe. Einer davon ist auch, dass man damit viel Geld sparen kann. Pädophile übergriffige Priester werden oft als Anlass für eine Entfremdung von der Kirche genannt. Vielleicht ist ja der Blick auf viele engagierte, überzeugte junge Christen ein guter Grund, sich der wankenden Kirche wieder zuzuwenden.

Es gibt auch gute Gründe, jetzt wieder in die Kirche einzutreten

1,5 Millionen haben in Lissabon dem Papst zugejubelt. Das waren begeisternde Bilder. Am Mittwoch wurde die Bilanz der Sternsinger-Aktion vom Jahresanfang bekannt: Sehr viele „kleine drei Könige“ haben in 8260 Pfarrgemeinden rund 45,5 Millionen Euro für Hilfsprojekte gesammelt. In ihrer Freizeit in den Ferien. Und am Wochenende war bei uns im Viertel Pfarrfest. Da hatten die Jugendlichen der Gemeinde einen kleinen Kirmesplatz für die Kinder aufgebaut. Ein fröhliches, ein warmherziges Fest.

Mit solch engagiertem Nachwuchs ist die Kirche noch lange nicht verloren. Gott sei Dank!

