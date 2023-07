Trinkwasser ist viel mehr als eine Ware

Trinkwasser ist weltweit knapp, und es könnte auch in Deutschland knapper und teurer werden. Kein Wunder, dass Investoren eine Chance wittern.

Die Fachzeitschrift der „Deutschen Unternehmer-Plattform“ ist stets auf der Suche nach schönen Anlagetipps für die investitionsfreudige Klientel. „Wasser ist das neue Gold“, schrieb das Magazin. Nicht nur die Dürren der vergangenen Jahre haben allen drastisch vor Augen geführt: Wasser ist ein knappes Gut, und es dürfte noch knapper werden. Man muss nicht Volkswirtschaft studiert haben, um zu wissen: Was knapp ist, wird teuer. Und wenn Leute bereit sind, für etwas viel Geld zu bezahlen, lässt sich damit auch viel Geld verdienen.

Beim Thema Wasser sind auch Grundrechte der Menschen berührt, weil sauberes Trinkwasser fürs Überleben unverzichtbar ist. Vor ziemlich genau 13 Jahren hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht anerkannt. Einklagbar ist das freilich nicht. 1,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch verunreinigtes Trinkwasser, zwei Milliarden haben nach Angaben der Vereinten Nationen noch keine sichere Wasserversorgung.

Wenn aus dem Mangel skrupellos ein Geschäftsmodell entwickelt wird

Aber das Thema ist längst auf die politische Agenda gekommen, weil die Öffentlichkeit zunehmend sensibel darauf reagiert, wenn aus dem Mangel skrupellos ein Geschäftsmodell entwickelt wird. So ist der Lebensmittelkonzern Nestlé schon vor Jahren unter Druck geraten, weil er in Flaschen abgefülltes Grund- und Quellwasser in Dürreregionen exportierte.

Auch bei uns wird mit Trinkwasser Geld verdient, aber es stört sich niemand daran, weil der Preis für alle erschwinglich und die Qualität des Wassers, das uns die Versorger ins Haus liefern, hervorragend sind. Aber die Verunreinigung durch übermäßigen Einsatz von Düngemitteln und die drohende Verknappung durch Dürren und niedrige Flusspegel wecken böse Vorahnungen, dass die Zeiten des sorglosen Umgangs mit dem wertvollen Lebensmittel aus dem Wasserhahn auch bei uns zu Ende gehen können. Darüber kann man schon mal nachdenken, wenn man seinen Rasen bewässert und einen Pool im Garten füllt.

