Was soll man wohl als Mitarbeiter denken, wenn der Arbeitsplatz, für den man viele Jahre geschuftet hat, plötzlich als „Verlustbringer“ bezeichnet wird? Und wie fühlt es sich an, wenn scheibchenweise stets neuer Arbeitsplatzabbau verkündet wird?

Es ist tragisch, dass der Traditions-Konzern Thyssenkrupp mit seiner tiefen Verwurzelung in die Region an Rhein und Ruhr am Boden liegt. Es geht hier immerhin um den größten Arbeitgeber in Duisburg und am Niederrhein.

Gleichwohl hat kein unabwendbares Schicksal diesen Niedergang in Gang gebracht, sondern es waren zumeist krasse Fehlentscheidungen von Managern, abgesegnet von einer Aufsicht, die lange Zeit nicht richtig hingeschaut hat.

Millionen-Abfindungen nur für die Vorstände

Noch im Juni 2010 wurde mit großem Pomp die Thyssenkrupp-Zentrale in Essen eröffnet: Berthold Beitz war damals noch dabei, Gerhard Cromme leitete seinerzeit den Vorstand. Nur wenige Jahre zuvor hatte seine Führungsriege den Bau von Stahlwerken in Brasilien beschlossen. Dieses Abenteuer endete bekanntlich in einer der größten Fehlinvestitionen der deutschen Wirtschaftsgeschichte: Rund acht Milliarden Euro wurden im sumpfigen Urwald Südamerikas versenkt und mussten abgeschrieben werden. Davon hat sich der Konzern nie mehr erholt.

Die Misere baden nun alle Mitarbeiter aus, Millionen-Abfindungen gibt es nur für Vorstände. Ein Sinnbild für den Niedergang ist die erst neun Jahre alte und futuristisch wirkende Firmenzentrale: Hier wird bald nur noch jeder zweite Schreibtisch besetzt sein.

Die Zukunft der Stahlsparte ist ungewiss

Ungewiss ist die Zukunft der Stahlsparte. Gerade am Standort Duisburg haben Techniker und Ingenieure ein Verfahren entwickelt, wie Stahl klimafreundlicher produziert werden kann. Doch ohne Hilfen aus Düsseldorf, Berlin und Brüssel dürfte die Technik kaum am Rhein bleiben. Die Landesregierung sollte hier also aktiv werden.

Natürlich kann die Politik den traurigen Arbeitsplatzabbau von Thyssenkrupp nicht aufhalten. Aber sie muss dafür sorgen, dass Industrie und Technologie an Rhein und Ruhr bleiben. Erst recht, wenn sie Ideen für die Zukunft haben.