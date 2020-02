WESTFALENPOST-Chefredakteur Jost Lübben sieht in der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen eine Schande.

Thüringen: Schlag ins Gesicht für viele CDU- und FDP-Wähler

Es gibt einen Grund, warum es in der bundesdeutschen Geschichte seit 1949 bei Landtagswahlen erst einen Ministerpräsidenten der FDP gegeben hat. Die FDP erreicht in aller Regel keine Mehrheiten. Das ist auch in Thüringen so, wo die Liberalen nur hauchdünn den Sprung ins Parlament schafften. Trotzdem ist dort mit Thomas Kemmerich einer der ihren ins Amt gehoben worden – von der CDU, der FDP und der AfD, die aus Rechtspopulisten und Rechtsradikalen besteht.

Diese Wahl ist Ergebnis eines Taschenspielertricks. Und sie ist ein Tabubruch, weil erstmals die bisher geltende Vereinbarung der demokratischen Parteien ausgehebelt wurde, sich nicht von der AfD in ein Amt helfen zu lassen. Das ist eine Schande. Und es ist ein Schlag ins Gesicht vieler Christdemokraten und Liberaler, die aus Überzeugung jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen.

All das ist geschehen, weil in Thüringen die bürgerlichen Parteien der Mitte den Linken Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten verhindern wollten. Im dritten Wahlgang hatte die FDP den Kandidaten Thomas Kemmerich aufgestellt, vermeintlich um eine demokratische Alternative zum bisherigen Amtsinhaber Ramelow anzubieten. Die AfD verfügte ja über ihren eigenen Kandidaten. Doch sie hatte gar nicht vor, ihn zu wählen, sondern stimmte geschlossen für Kemmerich.

Damit ist der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke, den man angesichts einschlägiger Äußerungen einen Nazi nennen muss, faktisch an der Regierung beteiligt. Er setzt die Möglichkeiten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein, um sie auszuhebeln. Es wäre ein Armutszeugnis, wenn FDP und CDU diese Finte nicht vorausgesehen hätten. Es wäre noch schlimmer, wenn sie sich im Bewusstsein dieser Option ausschließlich am Machtstreben orientiert haben sollten. Möglicherweise hat Kemmerich die Wahl genau aus diesem Grund angenommen. Er hätte es besser nicht getan.