Tag der Pressefreiheit: Es ist Zeit für Mäßigung

Am Tag der Pressefreiheit sollten wir uns um Mäßigung bemühen. Alle. Ein Kommentar von Chefredakteur Jost Lübben.

Wann, wenn nicht jetzt, wäre ein guter Zeitpunkt, um über Freiheit zu schreiben. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Über Jahrzehnte konnten wir dieses Datum in unserem Land als Teil der Normalität abhaken. 2022 ist anders. Nach bitteren Konflikten in der Corona-Pandemie um die richtige Haltung zum Virus haben wir gelernt: Es ist für manche unglaublich schwer, Meinungen zu ertragen, die nicht zu den eigenen Überzeugungen passen. Mit dem Vokabular wird auf eine Weise umgegangen, die aus einer längst überwunden geglaubten Vergangenheit zu stammen scheint. Der furchtbare Begriff „Lügenpresse“ gehört dazu.

Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine führt die Debatte um Meinungsfreiheit auf eine neue Eskalationsstufe. In Russland gibt es sie nicht. In Deutschland spüren wir, dass es nicht wenigen um Meinungshoheit geht. Es ist unbestritten, dass der von den Russen begonnene Krieg ein an Brutalität kaum zu überbietendes Verbrechen ist. Es ist unbestritten, dass die Ukraine jedes Recht auf Selbstverteidigung hat und Unterstützung aus Deutschland verdient. Es ist eine Stärke unserer demokratischen Gesellschaft, dass öffentlich darüber gestritten werden darf, ob auch schwere Waffen dazugehören sollten. Viele sind dafür. Man darf aber auch eine andere Position vertreten, wie es 24 Prominente aus Kultur und Wissenschaft in einem offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz taten.

Die Publizistin Alice Schwarzer und der Schriftsteller Martin Walser zählen dazu. Man muss ihre Meinung nicht teilen, darf und soll widersprechen, kritisieren. Im Moment aber werden insbesondere im Netz Kübel von Unrat über den Köpfen dieser Menschen geleert. Politiker tun es, Komiker, Kolumnisten und auch Journalisten. Am Tag der Pressefreiheit sollten wir über Mäßigung nachdenken. Alle.

