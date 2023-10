„Tag der Deutschen Einheit“: Ein Tag für die Herzen

Am „Tag der Deutschen Einheit“ wird viel über das gestritten, was die Deutschen im Osten und im Westen noch trennt. Das greift zu kurz.

In den Sommerferien waren wir in Sachsen, in Brandenburg und in Berlin. „Wir fahren zu den Ossis“, habe ich erzählt, und meine Frau hat geschimpft und gemeint, das sage man so nicht. Selbstverständlich hat sie recht – wie ja fast immer. Auf viele nette Landsleute sind wir getroffen, auf herzliche Gastgeber. Manches Mal hatten wir den Eindruck, dass es ein wenig anders ist als bei uns im Westen. Aber das empfinden wir im tiefen Süden auch so. Die einen feiern ihre Spreewaldgurken, die anderen ihr Oktoberfest. Wir sind im Osten durch viele blühende Landschaften gefahren – trotz allem.

Am vergangenen Wochenende sind wir in der Rhön gewandert. Das war mal Zonenrandgebiet. Jetzt liegt es mitten in Deutschland, und die einstmals verschlafene Barockstadt Fulda ist zu einer kleinen „Boom-Town“ geworden. Die Bevölkerung wächst, die Uni auch. Die deutsche Einheit hat viel in Bewegung gebracht.

„Die ganze Stadt ist voller Trabbis“

Als die Mauer damals fiel, war ich Volontär in der Politikredaktion der NRZ. Zwei Tage danach, am Wochenende, sind meine Frau und ich zu meinem Bruder nach Eschwege gefahren, um zu sehen, was dort an der innerdeutschen Grenze los ist. Morgens um halb sieben haben unsere Verwandten uns geweckt: „Die ganze Stadt ist voller Trabbis!“ Ein eiskalter Morgen. Viele hatten in ihren Autos übernachtet oder waren in den frühen Morgenstunden angereist. Die Neugierde hatte sie angelockt, sicher auch die 100 D-Mark Begrüßungsgeld.

Wir haben dann Berge von Butterbroten geschmiert und sämtliche verfügbaren Thermoskannen mit Kaffee und Tee gefüllt. Wir haben die Kinder in warme Skianzüge gepackt und haben auf dem Marktplatz einen Klapptisch aufgestellt. Schüchtern kamen die ersten Besucher auf uns zu. Sie freuten sich über warme Getränke und warme Worte. Dass wir kein Geld dafür annehmen wollten, hat sie überrascht. Da hatten sie ein anderes Bild vom kapitalistischen Westen im Kopf. „Warum macht Ihr das denn“, wollten sie von uns wissen. „Weil wir so viele Jahre darauf gewartet haben, dass solch ein Zusammentreffen endlich möglich ist“, haben wir geantwortet.

Die Deutschen im Osten haben mehr Umbrüche in ihren Lebensbiografien zu verkraften

Die Erinnerung daran hilft mir, wenn wieder darüber debattiert wird, wie es denn um das Zusammenwachsen steht, 34 Jahre später. Selbstverständlich sind die hohen Stimmengewinne für die AfD besorgniserregend. Aber sehen wir nicht inzwischen auch im Westen, dass die Extremen zulegen, wenn der eigene Wohlstand ins Wanken gerät? Es bleibt eine Tatsache, dass die Deutschen im Osten mehr Umbrüche in ihren Lebensbiografien zu verkraften hatten als die Landsleute in der alten Bundesrepublik. Es tröstet wenig, wenn die Landstraße eine neue Teerdecke bekommt, die Fabrik aber längst geschlossen wurde – und die Kinder den Arbeitsplätzen hinterher weit in den Westen gereist sind.

Wie feiert man den Tag der Deutschen Einheit am besten? Man könnte an Deutschland denken. An den Aufbruch nach dem Krieg, die Wiederaufnahme demokratischer Traditionen aus Weimar, der gemeinsamen Grundüberzeugung diesseits und jenseits aller Zonengrenzen, dass in Deutschland nie wieder Faschisten das Sagen haben dürfen und dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen darf. Man könnte darüber nachdenken, was im Osten alles gut gewesen ist. Und dass im Westen nicht alles gut gewesen ist. Und man könnte sich besuchen, könnte füreinander Butterbrote schmieren und sich aus vollem Herzen freuen, dass wir Deutsche wieder vereint sind.

