Synodaler Weg: Ränkespiele um Reformen

Das Tauziehen um die – dringend notwendigen, weil allein existenzsichernden – Reformen in der katholischen Kirche von Deutschland wird immer spannender. Die jüngste Grußbotschaft des päpstlichen Nuntius ist zwar diplomatisch gehalten, aber gespickt mit Giftpfeilen, die klarmachen: Das Verhältnis zwischen den deutschen Bischöfen und den übergeordneten Statthaltern im Vatikan ist bestenfalls noch als problematisch einzuschätzen.

Das Dilemma des Vorsitzenden der deutschen Bischöfe, Georg Bätzing, ist, dass ihm auch in den eigenen Reihen die volle Gefolgschaft fehlt. Er wird zwar nicht müde zu betonen, dass die überwiegende Mehrheit seiner Kollegen willens ist, den Reformweg zu gehen und Machtbefugnisse abzugeben. Deshalb soll es einen synodalen Rat geben, der die Prozesse als Entscheidungsgremium begleitet.

Konservative in Sorge vor zu viel Reformschwung

Doch aus Kreisen unwilliger Bischöfe kam ja auch der unter der Hand nach Rom gerichtete briefliche Anstoß, dass sich da vielleicht etwas zu viel Reformschwung in deutschen Kirchenkreisen zusammenbraut. Kernthese: Eine Spaltung droht.

Daher die rote Linie, die der Vatikan jetzt zieht. Die Botschaft des Nuntius, die natürlich von Franziskus selbst gesteuert ist, setzt jene Bischöfe unter Druck, die vielleicht nicht die Stärke haben aufzubegehren. Rom jedenfalls würde den Laien allenfalls Zugeständnisse machen in beratender Funktion. Das finale Treffen zum synodalen Weg in der nächsten Woche hat daher was von einem Showdown: Welche Partei wird die Oberhand haben? Das Ringen um Reformen wird wohl wieder ohne offenes Visier, aber ganz sicher mit salbungsvollen Worten ausgetragen.

