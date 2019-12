In dieser Woche will Schwarz-Gelb die Reform der Straßenbaubeiträge beschließen. Damit ist das Thema aber noch nicht vom Tisch.

Streit um die Straßenbaubeiträge geht weiter

Noch vor Weihnachten dürfte der Landtag grünes Licht für die Neuregelung der umstrittenen Straßenbaubeiträge geben. Der Protest gegen das Festhalten von Schwarz-Gelb an den Beiträgen ist riesig. Können die geplanten Entschärfungen wie Ratenzahlungen und mehr Informationen für die Bürger über Baumaßnahmen die Gemüter beruhigen? Ist das Thema am Mittwoch durch? Bestimmt nicht. Der Streit um die Beiträge dürfte weiter schwelen. Er droht im Kommunalwahlkampf zur Belastung für CDU und FDP zu werden.

Denn dort, wo diese Beiträge kassiert werden, in Städten und Dörfern, sind sie sehr unpopulär, auch und gerade in bürgerlichen Parteien. Bundesweit geht der Trend in Richtung Abschaffung der Straßenbaubeiträge, NRW klammert sich eisern ans Prinzip, obwohl es weiß, dass ein großer Teil der Einnahmen – der Steuerzahlerbund vermutet 50 Prozent – heute schon vom Verwaltungsaufwand aufgefressen werden. Die Neuregelungen dürften diesen Aufwand noch vergrößern, außerdem droht der Regierung durch das Gutachten, das seit Montag vorliegt, juristisches Ungemach. Kurios: Der Bürgermeister von Monheim denkt offenbar sogar über eine Erhöhung der Beiträge nach in Zusammenhang mit dem Gesetz.

„Ich will das aber durchsetzen“, scheint hier das Motto der Landesregierung zu sein. Trotz schlägt Vernunft. Wer sich so mit der bürgerlichen Mitte anlegt, dem fehlt das Fingerspitzengefühl.