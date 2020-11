Die Politik ist sich uneins, ob sie den Verkauf und das Abbrennen von Feuerwerk verbieten soll. So ist es auch in der Redaktion. Ein Pro & Kontra

Pro von Miguel Sanches: Vorsicht ist am wichtigsten

Es ist ein Seuchenjahr. Mit Böllern wird es nicht besser. Lassen wir 2020 so ausklingen, wie es seit März geboten ist: vorsichtig. Nicht krachend wie eh und je, sondern im Zeichen des Infektionsschutzes. Wenn alle immun und geimpft sind, haben wir einen guten Grund, es knallen zu lassen.

Zu Silvester ergibt ein Böllerverbot wie in Holland auch bei uns Sinn. Wir haben so viele Einschränkungen erlebt, so viele Menschen haben wegen Corona Probleme, da ist die Knallerei eine Randfrage. Daran hängt die Freiheit nicht. Die Lebensfreude etwa?

Ein Feuerwerk ist ein Anreiz, sich zu treffen. Wenn noch Alkohol im Spiel ist, kann der Jahreswechsel mit seinen Partys zum Superspreaderevent werden. Das gilt es zu vermeiden. Die Ärzte, Pfleger und Rettungshelfer in den Krankenhäusern wären für einen ruhigen Jahresausklang mit Minimalbesetzung in der Notfallambulanz dankbar – sie sind ausgepowert. Gleiches gilt für Feuerwehr und Polizei.

Durchsetzen lässt sich ein Böllerverbot am ehesten, wenn der Verkauf von Feuerwerkskörpern untersagt wird. Umgekehrt: Wenn die Pyrotechnik erst einmal allgemein zum Verkauf ansteht, erwerben sie die Leute auch. Und wenn sie sie kaufen, werden sie sie auch abfeuern. Die Polizei kann nicht überall anklopfen und den Partyschreck spielen.

Wenn ein Verbot, dann bitte konsequent. Keine halben Sachen.

Kontra von Peter Toussaint: Diesmal kaufe ich mir eine Rakete

In den vergangenen Jahren habe ich keine Raketen in den Silvesterhimmel geschossen. Aus Rücksicht auf die Hunde unserer Freunde. Diesmal werde ich böllern. Wann, wenn nicht jetzt, macht es Sinn, die bösen Geister des alten Jahres mit Getöse zu verscheuchen und das neue Jahr mit Licht und Freude zu begrüßen?! Das zu Ende gehende Jahr war finster genug. Das neue soll besser werden. Davon, dass ich ein, zwei oder drei Raketen starte, werde ich nicht zum Superspreader. Vielleicht schieße ich ja auch einen kleinen Covid ab!

Man muss kein Querdenker mit Aluhütchen auf dem Kopf sein, um sich über die Regelungslust unserer Politiker zu wundern. So mancher entdeckt immer neue Chancen, uns Bürger mit neuen Verbotsankündigungen zu erschrecken. Das Argument, die Silvesterverletzten würden das Klinikpersonal überfordern, zieht nicht. Als wären uns in den vergangenen Jahren abgesprengte Finger in Massen um die Ohren geflogen.

Es gibt Verbote, die erreichen das Gegenteil, weil sie die Akzeptanz staatlicher Vorgaben erschüttern. So soll der Staat alten Menschen nicht verbieten, den Heiligen Abend mit ihren Enkeln zu feiern. Und genau so kann er es eine Woche später getrost seinen Bürgern überlassen, an der frischen Luft mit viel Abstand und mit Maske eine Rakete zu starten: auf ein fröhliches neues Jahr.