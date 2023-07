Schufa: Der Hunger des Datenkraken

Die Schufatochter Bonify macht Verbrauchern den Blick auf die eigene Bonität möglich. Aber das öffnet dem Datenkraken neue Türen.

Wer knapp bei Kasse ist und frisches Geld oder eine neue Wohnung braucht, kann das in modernen Zeiten kaum verbergen. Die Schufa hat in Geldangelegenheiten alles im Blick. Das hat was von einem Finanz-Big-Brother, auch wenn die Schufa schon geraume Zeit versucht, an diesem Image zu feilen.

Die jüngst bekannt gemachten Pläne klingen auf den ersten Blick kunden- und verbraucherfreundlich. Man darf aber nicht unterschätzen, welche Folgen es haben kann, wenn so einem Datenkraken die Türen noch weiter geöffnet werden, als sie es ohnehin schon sind.

Auf die Finger sehen

Vielleicht bedarf es keiner Rücknahme der Pläne mit der Tochter Bonify, wie von den Kritikern verlangt. Aber von unabhängiger – datenschutzbeauftragter? – Seite sollte der Schufa auf die Finger gesehen werden, ob sie mit den neuen Zugängen auch tatsächlich kundenfreundliche Dinge anstellt.

Es bleibt jedenfalls ein gewisses Unbehagen, wenn die Schufatochter beispielsweise per Blick auf den Kontoauszug erfahren kann, für welche Therapie gerade welche Rechnung fällig wurde. Noch gläsernere Verbraucher kann kein Mensch wollen.

