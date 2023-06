Schon wieder Streik? Bahnkunden hoffen auf Einsicht

Die Zeichen stehen auf Streik. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG ruft zur Urabstimmung auf. Und das ausgerechnet im Sommerreiseverkehr!

Die Bahn hat ein Imageproblem. Auch ohne den nun drohenden langen Streik sind die Fahrgäste inzwischen eher verblüfft, wenn sie ihr Ziel pünktlich erreichen. Und der Werbespruch von einst – „Alle reden über das Wetter. Wir nicht“ – ist auch längst widerlegt. Im Winter frieren Weichen ein, und bei Sturm kippen Bäume ins Gleis. Mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sonst mit der Bahn in die Redaktion kommen, sind gestern angesichts des angekündigten Unwetters wieder ins Auto gestiegen. Da wissen sie wenigstens, dass sie pünktlich ans Ziel kommen.

Der Streik der EVG, der der Urabstimmung folgen wird, muss den Frust bei den Fahrgästen vergrößern. Dabei ist die Schuld nicht mal unbedingt bei den Gewerkschaften zu suchen. Es ist ihr verbrieftes Recht, ihren Forderungen notfalls auch mit Arbeitsniederlegungen Nachdruck zu verleihen. Mit ihrer Verantwortung sind die Arbeitnehmervertretungen in der Bundesrepublik im Großen und Ganzen verantwortungsvoll umgegangen – auch wenn man als betroffener Bürger schon mal argwöhnt, dass es in einzelnen Fällen auch um Profilierung von Funktionären und um ein Kräftemessen zwischen konkurrierenden Einzelgewerkschaften geht. Die Pilotenvereinigung Cockpit und die Lokführergewerkschaft GDL haben mit ihren Nadelstichen nicht nur die Arbeitgeber ihrer Branchen arg gequält.

Traurig, wenn man die neuen Deutschlandticket-Kunden wieder ans Auto verlöre

Man konnte nach den viel zu frühen Warnstreiks die vorsichtige Hoffnung haben, dass wir Bahnkunden diesmal nicht wieder die Folgen eines Streiks ausbaden müssen. Wochenlang wurde verhandelt. Die Ergebnisse – so war zu hören – füllen schon 140 Seiten. Mit einigen Privatbahnen hat sich die EVG schon geeinigt. Die Bahn hat dem letzten veröffentlichten Stand zufolge bis zu zwölf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. Das ist nicht wenig. Die Gewerkschaft will für ihre Beschäftigten mehr.

Das Warten auf ein Ergebnis geht also weiter. Aber das Warten, so könnte man sarkastisch einräumen, sind Bahnkunden ja gewohnt. So müssen alle weiter auf Einsicht und mehr Kompromissbereitschaft hoffen. Es wäre traurig, wenn man die gerade neu gewonnenen Deutschlandticket-Kunden so schnell schon wieder ans Auto verlieren würde.

