Schöne Ställe: Mehr Tierwohl ist bezahlbar

Schöne Ställe für Schweine – mit Auslauf, „Ruhebetten“, frischer Luft, Sonnenlicht und Klo. So sieht also der „Stall der Zukunft“ aus, für den das Land NRW jetzt wirbt. Der „Stall der Gegenwart“ ist im Vergleich ein finsterer, enger Schuppen. Wenn wir wollen, dass ein Bauer seinen Stall um- oder neu baut, müssen wir dafür sorgen, dass er sich das leisten kann. Denn seine Bereitschaft, mehrere hunderttausend Euro in die Hand zu nehmen, um den Schweinen so viel mehr „Tierwohl“ zu gönnen, dürfte nicht groß sein. Die Bauern sind seit Monaten auf der Zinne, protestieren landauf- landab wegen des Kostendrucks in ihrer Branche.

Offenbar müssten wir Verbraucher gar nicht viel mehr Geld ausgeben, um mehr Tierwohl finanzieren zu können. 40 Cent mehr pro Kilo Schweinefleisch, rechnet das NRW-Landwirtschaftsministerium vor. Fleisch kostet nicht viel in Deutschland, es ist sogar unverschämt billig. Kaufland ruft diese Woche 5,99 Euro für ein Kilo Schweineschnitzel auf, Aldi-Nord 5,18 Euro. 40 Cent mehr wäre nicht die Welt. Zum Vergleich: Lidl in Frankreich nimmt 11 Euro für ein Kilo Schnitzel vom Schwein– aktuell im Angebot.

Wir könnten den „Stall der Zukunft“ also bezahlen. Wenn es sein muss, mit einer Steuer auf Fleisch. Worauf warten wir noch?